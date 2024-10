NAJNOVIJI MЈESEČNI HOROSKOP ZA OKTOBAR – Veoma turbulentan period za brojne znakove

Ovan

Oktobar vam skreće pažnju na vaše odnose više nego ikad, zahvaljujući Suncu koje prolazi kroz vašu zonu partnerstva, kao i kroz zonu intime ovog mjeseca. Pomračenje Sunca i mlad Mjesec 2. oktobra takođe aktiviraju vašu zonu partnerstva, donoseći poruke vezane za vaš osjećaj sebe i odnose „jedan na jedan“. Sunce u vašoj zoni partnerstva ulazi u kvadrat s Marsom, vašim vladarem, u vašoj zoni doma, što može izazvati sukobe i nadmetanja. Dobro bi vam došlo da višak energije usmjerite u strastveni projekat. Kada pun Mjesec bude u vašem znaku, možete se osjećati osjetljivije i imati potrebu da se povučete iz svakodnevnih aktivnosti i posvetite sebi. U isto vrijeme, romantična Venera prelazi u vašu zonu avantura, gdje će ostati do 11. novembra, pa poslušajte svaki impuls da izađete iz zone komfora, posebno u društvu voljene osobe, prijatelja ili bliske osobe.

Bik

Oktobar 2024. počinje pomračenjem Sunca i mladim Mjesecom u vašoj zoni svakodnevne rutine i brige o sebi, podstičući vas da uđete u novu eru brige o zdravlju i produktivnijeg rada. Sjetite se gdje ste bili prošle godine u ovo vrijeme da biste shvatili koliko ste napredovali u ovoj oblasti života — to će vas motivisati. Takođe ćete lakše naći vrijeme za bliske odnose, zahvaljujući Veneri, vašem vladaru, koja je u vašoj zoni partnerstva do 17. oktobra. Na dan 4. i 8. oktobra, Venera će se uskladiti sa Saturnom u zoni dugoročnih želja i sa Marsom u vašoj komunikacijskoj zoni, pa će vam biti lakše da ostvarite svoje najveće želje kroz bliske odnose. Kako Jupiter ide retrogradno u vašoj zoni novca od 9. oktobra do 4. februara 2025. godine, razmislite o tome koliko su vaše vrijednosti usklađene s vašim radom i koliko se ojsećate cijenjenim. Zatim, kada Venera pređe u vašu zonu intime od 17. oktobra do 11. novembra, ulazite u slatko razdoblje u kojem možete otvoreno pokazivati emocije i raditi na zajedničkim finansijskim ciljevima sa voljenim osobama.

Blizanci

Oktobar 2024. počinje pomračenjem Sunca i mladim Mjesecom u vašoj zoni romantike i samoizražavanja, što može pokrenuti potpuno novo poglavlje u vašem životu, vezano za ljubav, djecu, kreativnost ili unošenje više zabave u svakodnevicu. Početkom mjeseca, pošto smo u sezoni Vage, ove teme će vam biti veoma prisutne. A 8. oktobra, vaš vladar Merkur, u ovoj zoni, harmonizuje se sa srećnim Jupiterom u vašem znaku, donoseći trenutak kada ćete želeti da podijelite ono što vam je na srcu na pozitivan način. Zatim, Merkur prelazi u vašu zonu svakodnevne rutine 13. oktobra — gdje će ostati do 2. novembra — i fokusiraćete se na obavljanje svakodnevnih zadataka. Vaša mentalna energija biće na vrhuncu. Kada Merkur formira harmoničan trigon sa ozbiljnim Saturnom u vašoj zoni karijere 22. oktobra, dobićete „zeleno svjetlo“ za važan razgovor s nadređenima o vašim vizijama za budućnost. Romantična Venera takođe će biti u vašoj zoni partnerstva od 17. oktobra do 11. novembra, čineći ovo idealnim periodom za smirivanje nesporazuma ili nesuglasica s voljenima.

Rak

Uživali ste u aspektu života koji vam je veoma prirodan — u vašem domu — zahvaljujući Suncu koje je prošlog mjeseca ušlo u znak Vage. A početkom oktobra 2024. godine, pomračenje Sunca i mlad Mjesec donose još jaču energiju u ovaj sektor. Vjerovatno ćete se osjećati motivisano da se pozabavite emotivnim pitanjima i izazovima s voljenima i da donesete više ravnoteže i harmonije u porodične odnose. Takođe se možete radovati 4. i 8. oktobru kada slatka Venera u vašoj zoni romantike formira srećne trigone sa Saturnom u vašoj zoni avantura i Marsom u vašem znaku. To bi mogli biti neki od najzabavnijih, najromantičnijih dana u mjesecu — ako ne i u godini — za vas. Od 13. oktobra do 2. novembra, Merkur će biti u vašoj zoni samoizražavanja, što će vas učiniti još više u skladu s vašim kreativnim porivima. Ovo će biti idealno vrijeme za umjetničke projekte, posebno kada počne sezona Škorpije, a Sunce osvijetli ovaj sektor do 21. novembra.

Lav

Mjesec počinje s vašim vladarem, samopouzdanim Suncem, koje prolazi kroz vašu zonu komunikacije do 22. oktobra, a ovaj isti sektor biće aktiviran pomračenjem Sunca i mladim Mjesecom 2. oktobra. Spremite se za iznenadne promjene i vesti vezane za vaše odnose sa braćom, susjedima, kolegama ili prijateljima, kao i za trenutak velike mentalne energije. Za osjećaj kuda idete i šta vas čeka, osvrnite se na period oko 14. oktobra 2023. godine. Srećni Jupiter biće retrogradan od 9. oktobra do 4. februara 2025. u vašoj zoni prijateljstava, podstičući vas da razmislite o svom doprinosu kao članu tima, grupe ili zajednice. Možda će vam biti važnije nego ikad povezivanje sa ljudima koji dijele slične ideje ili dugoročne ciljeve. 13. oktobar je datum koji bi trebalo da obilježite u svom kalendaru, jer Sunce pravi harmoničan trigon sa srećnim Jupiterom, što može pojačati vašu optimističnu energiju i omogućiti vam nove puteve napretka na projektima koji uključuju rad sa drugima. Zatim, sezona Škorpije stavlja naglasak na vaš porodični život od 22. oktobra do 21. novembra, a uživanje u starim i novim porodičnim ritualima može vas revitalizovati.

Djevica

Razmišljate o zaradi, svojim vrijednostima i osjećaju samopoštovanja na početku oktobra 2024. godine, jer ne samo da je Sunce u vašoj zoni novca, već se pomračenje Sunca i mlad Mjesec dešavaju tamo 2. oktobra. Razmišljanje o tome šta zaslužujete — naspram onoga što osjećate da bi trebalo da radite prema očekivanjima drugih — može vam pomoći da ostvarite željene rezultate. Kada vaš vladar, Merkur, u vašoj zoni prihoda formira harmoničan trigon sa srećnim Jupiterom u vašoj karijeri 8. oktobra, iskoristite priliku da iznesete ambiciozan prijedlog ili zakažete sastanak sa nadređenima kako biste razgovarali o svojim planovima za budućnost. To bi moglo da postavi temelje za veliki uspjeh. Kada Merkur pređe u vašu zonu komunikacije od 13. oktobra do 2. novembra, vaša mentalna energija će rasti. Ovo može biti savršeno vreme za pisanje, javni nastup ili njegovanje platonskih veza više nego obično. A od 17. oktobra do 11. novembra, romantična Venera biće u vašoj zoni doma, pa će kvalitetno vreme s voljenima, usmjereno na vaš porodični život, biti ne samo moguće, već i ključno za vaše emotivno blagostanje.

Vaga

Ne samo da će vladavina vašeg znaka biti u punom zamahu na početku mjeseca, već će pomračenje Sunca i mlad Mjesec u vašem znaku i zoni samopouzdanja preuzeti glavnu ulogu 2. oktobra, katapultirajući vas u budućnost na spektakularan način. Mogli biste doživeti uvide o svom osjećaju sebe, odnosima i kako želite da vas drugi doživljavaju, a prihvatanje promjena vezanih za ove teme je sada ključno. 8. i 13. oktobar mogli bi vam donijeti osjećaj lakoće i trasiraiti put za planiranje iskustava kojima težite, zahvaljujući Merkuru i Suncu u vašem znaku, koji formiraju pozitivne trigone sa srećnim Jupiterom u vašoj zoni avantura i učenja. Pripremite se za unutrašnji rad na emotivnoj strani sebe 17. oktobra, kada pun Mjesec padne u vašu zonu partnerstva. Možda je vrijeme da prepoznate šta jedan odnos jeste — a šta nije — i zauzmete se za svoje blagostanje. Istog dana, vaša vladarka, slatka Venera, prelazi u vašu zonu komunikacije, podižući vašu mentalnu energiju na viši nivo, pa možete očekivati mnoštvo živih i zabavnih razgovora i interakcija sa svojom društvenom grupom.

Škorpija

Bili ste više u „dosluhu“ sa svojom intuicijom, emocijama i psihološkim blagostanjem u posljednje vrijeme, zahvaljujući Suncu koje prolazi kroz vašu zonu duhovnosti. A 2. oktobra, kada se pomračenje Sunca i mlad Mjesec dogode u toj zoni, moći ćete da koristite žive snove kako biste postavili moćne ciljeve. 4, 8. i 15. oktobar su super romantični dani za vas, jer će Venera, planeta partnerstva, u vašem znaku, formirati harmonične trigone sa Saturnom, Marsom i Neptunom, koji su aktivirali vaše zone romantike i avanture. Vrijeme je da slušate i sledite svoje srce, instinkte i maštu. Od 13. oktobra do 2. novembra, Merkur u vašem znaku osnažiće vas da govorite o svojim potrebama, branite svoje vizije i povezujete se s drugima na zadovoljavajući način. Oko 17. oktobra, kada pun Mjesec padne u vašu zonu svakodnevne rutine i brige o sebi, biće vreme da se pozabavite obrascima i navikama koje vam više ne služe. Kada Sunce pređe u vaš znak 22. oktobra — gde će ostati do 21. novembra — osjetićete pojačan osjećaj samopouzdanja i svrhe, što će vam doneti energiju za hrabre poteze.

Strijelac

Na početku mjeseca, možete imati osjećaj da ste u sijenci i da čekate da izađete na scenu, jer se puno toga dešava iza kulisa, posebno kada su u pitanju vaše emocije i duhovno blagostanje. Pomračenje Sunca i mlad Mjesec 2. oktobra fokusiraće se na vaše platonske veze, jer padaju u vašu zonu umrežavanja. Ovaj događaj može vam otvoriti „oči“ kad je reč o grupi u koji ste željeli da uložite svoju energiju — i o onim društvenim krugovima iz kojih ćete možda željeti da se povučete. Kada Jupiter, vaša vladajuća planeta, krene retrogradno u vašoj zoni partnerstava od 9. oktobra do 4. februara 2025. godine, bićete podstaknuti da preispitate svoje „jedan na jedan“ veze. Sredinom mjeseca, možda ćete osjetiti snažnu potrebu da izrazite svoj stav, kreativne vizije i najdublje želje, zahvaljujući punom Mjesecu koji osvetljava vašu zonu romantike i samopouzdanja. Istog dana, Venera, planeta odnosa, prelazi u vaš znak, gdje ostaje do 11. novembra i ovo će biti period ispunjen zadovoljstvima, flertom i otkrivanjem vaših umjetničkih impulsa.

Jarac

Sunce nastavlja putovanje kroz vašu karijernu zonu na početku oktobra 2024. godine, a pomračenje Sunca i mlad Mjesec 2. oktobra pružaju priliku da ostvarite veliki napredak i izgradite zamah na profesionalnim ciljevima. Sjetite se prošle jeseni — perioda oko 14. oktobra 2023. godine — kako biste dobili uvid u pravac u kojem se krećete tokom ovog važnog lunarnog događaja. Zatim, 4, 8. i 15. oktobra, lakše ćete uspostaviti konekcije sa kolegama, prijateljima i onima s kojima dijelite platonske veze, a ovo bi čak moglo dovesti do ozbiljnog i zadovoljavajućeg zajedničkog projekta, zahvaljujući Veneri u vašoj zoni umrežavanja, koja pravi harmonične trigone sa Saturnom, Marsom i Neptunom. Osjećate i više obilja i sreće u svakodnevnoj rutini, zahvaljujući Jupiteru koji od maja boravi u vašoj zoni brige o sebi, a kada krene retrogradno 9. oktobra — do 4. februara 2025. godine — moći ćete da preispitate kako kreirate svoju sreću u svakodnevnom životu. Oko 17. oktobra, pun Mjesec u vašoj porodičnoj zoni donosi priliku da se suočite sa bilo kakvim nesuglasicama u vezi sa voljenima. Ulaskom u sezonu Škorpije 22. oktobra, ulaganje napora u grupne aktivnosti i timski rad će ojačati vaše samopouzdanje.

Vodolija

Obično ste veoma motivisani da se pobunite protiv statusa kvo i promijenite svoju rutinu, a ova sad je posebno pojačana ta energija, jer Sunce boravi u vašoj zoni avantura otkad je počela sezona Vage. A kako oktobar 2024. godine počinje, pomračenje Sunca i mlad Mjesec dodatno će usmjeriti vašu pažnju na ovaj dio vašeg života. Poželjećete da usvojite nove filozofije, naučite nešto novo, upijete nova znanja i upoznate ljude van svog uobičajenog kruga. Kada Jupiter krene retrogradno kroz vašu zonu romantike od 9. oktobra do 4. februara 2025. godine, osjetićete potrebu da preispitate koliko ste u proteklom periodu unosili radost, kreativnost i zabavu u svoj život. Možda je vrijeme da ponovo osmislite način na koji se povezujete sa svojim najdubljim željama i kako ih ostvarujete. Oko 17. oktobra, pun Mjesec u vašoj zoni komunikacije može vas navesti da se osjećate rastrzano na mnogo strana, ali vam takođe pruža priliku da razmislite o tome kako biste željeli da pojednostavite svoje društvene obaveze. Ulaskom Sunca u vašu zonu karijere od 22. oktobra, pružiće vam se šansa da izađete na scenu, preuzmete veću moć i zaslužite priznanje.

Ribe

Početak oktobra 2024. godine donosi fokus na vaše najintimnije odnose, zahvaljujući Suncu koje prolazi kroz zonu emocionalnih veza, a pomračenje Sunca i mlad Mjesec u istom sektoru pojačavaju ovu energiju. Ovo bi mogao biti presudan trenutak u kojem ćete steći veći osjećaj sigurnosti i ravnoteže u svojim najbližim vezama. Takođe ćete biti inspirisani da izađete iz svoje zone komfora sa voljenom osobom ili dragim prijateljima, zahvaljujući Veneri koja u vašoj zoni avantura pravi harmonične trigone sa Saturnom i Neptunom, vašim vladarom, 4. i 15. oktobra. Bilo da ste želeli da putujete, istražujete nove filozofije ili savladate nove vještine, prva polovina meseca je savršena za te poduhvate. Oko 17. oktobra, pun Mjesec u vašoj zoni novca pruža vam priliku da razmislite o tome kako najbolje da iskoristite svoje talente i osigurate da su vaše vrednosti usklađene sa vašim finansijskim planovima. Kada sezona Škorpije počne 22. oktobra, Sunce će prolaziti kroz vašu zonu višeg učenja do 21. novembra, pa će vam oslanjanje na intuiciju i svakodnevne avanture pomoći da osvježite svoju energiju, piše alo.

Facebook komentari