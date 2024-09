Podmukli „tihi ubica“ vreba u svakoj kući: Ovaj uređaj u kuhinji ispušta kancerogene materije

Negativan uticaj ovih uređaja na zdravlje ljudi je znatno veći, pa onima koji se ne žele ili ne mogu odreći šporeta na gas, savjetuje se nekoliko načina za smanjenje njegove štetnosti

Jesu li peći na gas izvor zagađenja vazduha u zatvorenim prostorima?

Bez sumnje, da. Postoje dva načina na koje plinske peći zagađuju naše domove. Prvi je najočigledniji – kada su u upotrebi. Izgarajući gas stvara toplotu koja uzrokuje vezanje kiseonika i azota plamenom. Oni se kombinuju kako bi stvorili azot oksid i azot dioksid, zajednički poznate kao NOx, koji mogu iritirati pluća. Ali to nije jedino jedinjenje oko kojeg treba brinuti. Kuvanje na plin takođe može emitovati ugljen monoksid, čestice, pa čak i formaldehid. Svi oni imaju razne štetne uticaje na zdravlje i mogu uticati na respiratorni i kardiovaskularni sistem.

Sve veći broj istraživanja pokazuje da šporeti na plin ispuštaju otrovna jedinjenja čak i kada se ne koriste. Među onima koji najviše zabrinjava je benzen, koji je kancerogen. Studija PSE Health Energy otkrila je benzen u 99 posto uzoraka uzetih u domovima u Kaliforniji. Druge otkrivene hemikalije uključuju ksilen, toluen i etilbenzen, koji takođe mogu uzrokovati probleme s disajnim sistemom pa čak i rak.

O kakvom zagađenju je tačno riječ?

Ogromnom. Studija PSE Health Energy otkrila je da gasne peći mogu da emituju onoliko benzena koliko i cigarete, što ih čini sličnim pasivnom pušenju.

“Možete postići isti nivo benzena samo ako imate ugašenu peć u svojoj kući kao što biste očekivali da ćete vidjeti u kući s pušačima”, rekao je Set Šonkof, izvršni direktor PSE Energy Health.

To je, naravno, samo kada je šporet ugašen. Istraživanje objavljeno prošle godine pokazalo je da emisije NOx kada je ovaj uređaj u upotrebi mogu premašiti sigurnosne standarde za kvalitet spoljnog vazduha za nekoliko minuta.

Možete li testirati zagađenje gasne peći kod kuće?

Ne baš. Iako postoji niz senzora kvaliteta unutrašnjeg vazduha za stvari kao što su ugljen dioksid, hlapljiva organska jedinjenja i čestice, ne postoje jeftine kućne verzije za testiranje NOx, benzena i drugih kućnih zagađivača. Postoje donekle pristupačni instrumenti za otkrivanje curenja gasa, ali Šonkof kaže da su oni više usmjereni na značajna curenja nego na svakodnevne emisije plinskih peći.

Pomažu li aspiratori?

Apsolutno da. Uključivanje ventilacijskog otvora tokom kuhanja ključno je za izbacivanje zagađenog vazduha napolje. To, doduše, nije idealno rješenje jer zagađenje vazduha u zatvorenim prostorima samo pretvara u zagađenje vazduha na otvorenom. Ali to je bolje nego imati ga u visokim koncentracijama u svom domu gdje može više oštetiti vaša pluća.

Šta se još može učiniti kako bi se smanjilo zagađenje vazduha iz šporeta na plin?

Za one koji nemaju aspiratore iznad šporeta, Šonkof je rekao da je čak i otvaranje prozora dobra taktika za pročišćavanje vazduha. Još bi bolje bilo staviti ventilator na prozor koji bi pomogao usisavanju vazduha iz zatvorenog prostora.

Naravno, najbolji način za smanjenje zagađenja je da uopšte nemate plinski šporet.

Koje su alternative plinskom šporetu?

Električni šporeti dolaze u dvije glavne varijante: standardni i indukcijski. Standardni električni šporeti koriste struju kroz žicu za stvaranje toplotne energije.

Indukcijske peći su sve popularnije. Umjesto da stvaraju toplotu, indukcijske rerne stvaraju toplinu elektromagnetski. Kada uključite indukcijsku peć, struja teče kroz zavojnicu koja stvara magnetsko polje.

Ono što treba da znate je da magnetsko polje direktno zagrijava šerpe i tiganje – i njihov sadržaj – umjesto da prenosi toplotu kao što to čine tradicionalni šporeti. Sama peć se ne zagrijava. Takođe, za razliku od tradicionalnih električnih šporeta, indukcijskim verzijama nije potrebno vrijeme za zagrijavanje.

Facebook komentari