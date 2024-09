Karmički zadaci izlaze na površinu: 5 znakova Zodijaka čiji će se životi zauvijek promijeniti od pomrčine punog Mjeseca

Očekujte mistična otkrića i snove od kojih ćete se naježiti. Veliki događaji mogu biti povezani s prirodnim katastrofama, imigracijskim zakonima i blokiranjem televizijskih sustava.

Počinje nova era – os karmičkih čvorova polako se pomiče s Ovan-Vaga na Ribe-Djevica, iako će se tehnički tamo preseliti tek u siječnju/januaru. Međutim, 18.9.2024., pomrčina Mjeseca u Ribama bit će fantastično snažna zbog uključivanja Neptuna i Saturna, koji će staviti snažan naglasak na odnose, iskustva i duboke emocionalne veze.

Čini se da se prošlost i budućnost stapaju zajedno, ali u znaku Riba Mjesec je prilično pasivan, a snaga svake osobe leži u sposobnosti da kontrolira svoje osjećaje.

Pomrčina u Ribama test je Svemira povezan sa sposobnošću razumijevanja i kontrole vašeg nesvjesnog. Stare veze ili karmički zadaci koji traju gotovo jedan život mogu isplivati ​​na površinu u vanjskom svijetu.

Očekujte mistična otkrića i snove od kojih ćete se naježiti. Veliki događaji mogu biti povezani s prirodnim katastrofama, imigracijskim zakonima i blokiranjem televizijskih sustava.

Napominjem da će pomrčina biti nepotpuna, fenomen se može vidjeti u Sjevernoj i Južnoj Americi, zapadnoj Europi i istočnoj Aziji. To znači da će se glavni događaji na kugli zemaljskoj odvijati upravo na toj strani svijeta.

Nastavak koridora pomrčine bit će 2.10.2024. – tada će se dogoditi prstenasta pomrčina Sunca: Sunce će “potamniti” i oko njega će “zasvijetliti” sjajna granica. Ovaj astronomski događaj bit će vidljiv s Antarktika, Sjeverne i Južne Amerike te na nebu iznad Tihog i Atlantskog oceana.

To će također postati važna točka za one događaje koji se mogu dogoditi 18.9. i ujedno početak ciklusa u odnosima koji će završiti do 13.4.2025..

Na koga će najviše utjecati pomrčina 18.9. u znaku Riba?

Djevica

Pomrčina se odvija u vašem sektoru partnerstva, tako da ćete vidjeti završetak važnog ciklusa u vašim odnosima. Primjerice, vaš će partner odlučiti prekinuti vezu ili ćete se vas dvoje preseliti i tražiti neke nove i potpuno drugačije opcije za razvoj vašeg para.

Pomrčina će biti osjetljiva – dotaknut će one strune duše koje su zaslužne za vaše samopouzdanje. Na partneru ćete morati vidjeti ono što već neko vrijeme skrivaju vaše ružičaste naočale.

Netko može saznati za izdaju ili će, u najboljem slučaju, vaš partner proći kroz krizu, odmaknuti se od vas i potpuno se posvetiti poslu.

Ribe

Dolazi do pomrčine u vašem znaku – završavate važno razdoblje u životu, ali to će vas staviti u središte pozornosti, a možda će vas obuzeti jake emocije.

Na primjer, situacija u obitelji će vas prisiliti da donesete snažnu odluku; možda ćete morati preuzeti ozbiljne i velike obveze. Saturn uvijek donosi osjećaj tereta, no to često može biti posljedica važnog položaja ili super odgovornog statusa.

Vjerojatan je i zdravstveni pregled; on će vam otvoriti oči za neke probleme vezane uz zube, kosti, imunitet ili krv. Budite oprezni i poduzmite sve pretrage prema preporuci liječnika – za njih je zaslužna kombinacija Saturna i Neptuna u vrijeme pomrčine u vašem znaku.

Blizanci

Dogodit će se važan događaj u sektoru vaše karijere i statusa – može se promijeniti vaš menadžer ili vaša pozicija. Promjene također mogu utjecati na vaš odjel ili organizaciju – mogu se nametnuti neke posebne, specijalizirane odgovornosti i ozbiljne regulatorne parnice.

Sve u svemu, ova pomrčina u Ribama otvara cijeli dvogodišnji ciklus povezan s promjenom u vašoj karijeri i smjeru vašeg života – oni će se neizbježno početi mijenjati od siječnja/januara 2025., a 18.9. osjetit ćete prilično opipljiv, emocionalno složen akord.

Za oženjene Blizance može započeti razdoblje brakorazvodne parnice.

Strijelac

Pomrčina 18.9. događa se u vašem domu nekretnina i obitelji – možete se odlučiti na preseljenje, kupnju ili prodaju kuće.

Također, za mnoge Strijelce, zbog tranzita Jupitera u sektoru odnosa, može se dogoditi važan događaj u ljubavnoj sferi – primjerice, vi i vaš partner odlučite se na zajednički život.

Premještanje može potrajati dugo, jer se pomrčina događa tijekom retrogradnog razdoblja i Saturna i Neptuna – ‘ne požurujte svoje konje’. Do studenog/novembra će situacija biti jasnija, a možda i preostali dokumenti budu potpisani.

Jarac

Do pomrčine dolazi kada se vaš vladar Saturn uključi u sektoru rodbine i putovanja, što vam može donijeti odluku o promjeni mjesta stanovanja ili važan događaj u krugu obitelji.

Na sam dan pomrčine vjerojatno ćete poštom dobiti važno pismo ili poziv koji može govoriti o nekim dugovima ili poslovima oko dokumenata.

Također, možda će vam se riješiti problem koji traje od 10. ožujka/marta, a vezan je za ishođenje dokumenata. Možda će izdati određenu potvrdu.

