Starenje u centimetrima: Zašto se smanjujemo kako starimo?

Jeste li primijetili da neki ljudi postaju niži kako godine prolaze? Neki mogu početi hodati pogrbljeno, a čak mogu izgubiti nekoliko centimetara visine. Šta zapravo uzrokuje ovaj proces smanjenja visine tokom starenja?

Ispostavilo se da je to kombinacija naših kostiju koje se „troše“, stanjivanja hrskavice i slabljenja mišića. Međutim, brzina ovih procesa varira ovisno o genima, prehrani i nivou fizičke aktivnosti tokom života.

– Svi mi biološki starimo na različite načine, rekla je Marian Hannan, epidemiologinja sa Harvard Medical School koja proučava starenje.

Ipak, ljudi neizbježno gube na visini kako stare. Studija Nacionalnog instituta za starenje, koja je pratila 2.084 muškarca i žene tokom 35 godina, pokazala je da ljudi počinju gubiti visinu oko 30. godine, a taj proces ubrzava se s vremenom, piše livescience.com.

Studija, koja je obuhvatila ljude od 17 do 94 godine, pokazala je da su muškarci u prosjeku izgubili 3 cm, a žene 5 cm visine između 30. i 70. godine. Do 80. godine, muškarci su u prosjeku izgubili 5 cm, a žene čak 8 cm visine. To se uglavnom dešava zbog toga što naše kosti počinju slabiti kako starimo. Kosti se formiraju oko osme sedmice trudnoće i nastavljaju rasti do srednjih 20-ih godina. Također, kosti postaju gušće kada moraju podržavati veću mišićnu masu.

Rast kostiju doseže vrhunac između 25. i 30. godine, a oko 40. ili 50. godine počinjemo gubiti koštanu masu jer se stare kosti brže razgrađuju nego što tijelo može proizvesti nove, prenosi Hayat.

Kosti su „poput matrice povezane jedna s drugom,“ objasnila je Hannan. Kada ljudi gube koštanu masu, te strukture postaju slabije, a čak i male težine mogu uzrokovati mikropukotine.

Nakupljanje ovih sitnih oštećenja može dovesti do osteoporoze, stanja koje kosti čini tankim, lomljivim i slabim, što također može uzrokovati gubitak visine.

Gubitak visine može se pojaviti i zbog lošeg držanja. Povijena leđa, poznata i kao hiperkifoza, mogu uzrokovati trajno zaobljenje gornjeg dijela leđa, što smanjuje visinu. Također, starenje hrskavice između kralježaka ili povrede mogu dovesti do smanjenja visine.

Naši mišići također igraju važnu ulogu u smanjenju visine tokom starenja. Kod starijih osoba mišići se mogu oslabiti, što se naziva sarkopenija, a ovaj gubitak mišića povezan je s lošijom strukturom kostiju i većom vjerojatnošću za gubitak koštane mase.

– Znamo da se ljudi, kao i većina stvorenja, usporavaju kako stare, rekla je Peggy Cawthon, naučna direktorica i epidemiologinja u California Pacific Medical Center.

Iako osteoporoza može biti tretirana lijekovima, nema „čarobne pilule“ za sarkopeniju, dodala je Cawthon. Međutim, fizičke vježbe i bolja ishrana mogu pomoći, jer „čak i vrlo stari ljudi mogu vježbati i značajno poboljšati svoju snagu.“

Gubitak visine može imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Iako razlozi još nisu potpuno jasni, mnoge studije su pokazale povezanost između gubitka visine i ozbiljnih zdravstvenih stanja, kao što su respiratorni problemi i kardiovaskularne bolesti.

– Gubitak visine možete smatrati kao rano upozorenje, rekla je Hannan. „Ako ljudi primijete da gube visinu, trebali bi razgovarati sa svojim ljekarom.“

