Znate li koliko često biste trebali mijenjati četkicu za zube?

Mnogi ljudi ne razmišljaju kada su posljednji put promijenili četkicu za zube i zbog toga je ne mijenjaju redovno. Stomatolozi iz Chelsea Dental Clinic navode da to moramo raditi češće nego što mislimo.

Oni upozoravaju na znakove koji ukazuju da vaša četkica za zube ne radi tako dobro kao kada smo je tek kupili.

Smjernice National Health Servicea također ističu da bismo četkice trebali mijenjati svaka tri mjeseca. Studije pokazuju da su četkice za zube manje učinkovite u uklanjanju plaka nakon tri mjeseca, što znači da je više nego vjerovatno da ćete iza sebe ostaviti priličnu količinu plaka koja može uzrokovati probleme poput lošeg zadaha, karijesa i u ekstremnim slučajevima bolesti desni.

Također, ako ustanovite da se vaša četkica troši brže nego što bi trebala, to ukazuje da se malo previše trudite tokom dvominutnog čišćenja.

“Bez obzira na to imate li električnu ili običnu četkicu, glavu četkice morate mijenjati najmanje svaka tri mjeseca. Najbolji način da znate trebate li promijeniti četkicu je da je držite podignutu i ako se čekinje šire, to znači da je trebate zamijeniti”, naveli su.

“Ako prejako ribate četkicom za zube, to može dovesti do gubitka cakline, zbog čega vaši zubi mogu djelovati žućkastije ili povlačenje desni. Nijedan od ovih stanja ne izgleda privlačno, a uz to može uzrokovati mnoge druge probleme.

Moglo bi se činiti da je nemoguće previše čistiti zube, ali to se može dogoditi i uzrokovati cijeli niz problema. Trošenje cakline ne samo da dovodi do žutih zuba, oni također mogu postati mnogo osjetljiviji na različite temperature i osjete, prenosi Klix.

