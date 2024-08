Mali signali: Evo kako da znate da se nekome sviđate

Sigurno znate osjećaj leptirića u stomaku kada vam se neka osoba dopada, ali danima razmišljate o njihovim osjećanjima i da li su uzvraćena. Možda i pokazuju da su zainteresovani za vas, a da ne primjećujete.

Ovo je mala lista znakova koji mogu značiti da je neko zaljubljen u vas.

Brzo odgovaraju

Ovo je dokaz da su toj osobi dragi ljudi prioritet. Šta god da je posrijedi trenutno, izdvojit će vrijeme da sa vama bude u kontaktu.

Kvalitetno vrijeme

Ako često pominju šta biste mogli da radite sljedeći put kada se vidite, vjerujte, to ne može da bude ništa drugo do dopadanja. Naročito ako se to odnosi na zabavne aktivnosti samo za vas dvoje., prenosi Avaz.

Ne želi da ostanete u kontaktu preko telefona, već da što više vremena provodite uživo. Zato, sigurno će on biti taj koji će potencirati brzo još jedno viđenje.

Brižni su

Pitanja poput: “Da li si stigla bezbjedno?”, “Kako si putovala?”, “Jesi li umorna?” – znače čak i da ne dolaze od potencijalnog partnera.

Možda djeluju kao ne toliko važna, ali uvijek treba u partneru tražiti osobu koja brine.

Standardi u vezi

Opet, ovo bi moglo izgledati pomalo očigledno, ali ako se vaši razgovori ikada okrenu ka onome što ova osoba traži u vezi, vjerovatno joj se bar malo sviđate.

Žele da znaju šta je to što vas zanima, ali i da vide kako reagujete na njihove standarde.

Pamte šta im govorite

Kada se nekome sviđate, vjerovatno obraćaju pažnju kada ste zajedno.

Dakle, ako ste, recimo, spomenuli da ste igrali tenis kao dijete na svom prvom sastanku, a oni vas pitaju da li još uvijek igrate tenis na drugom sastanku, to je znak da slušaju.

Fizički kontakt

Možda pokušava da svoje udvaranje napravi upadljivijim.

Obratite pažnju da li pokušava da vas drži za ruku, češka po leđima i slično.

Vidljiva stidljivost

Jasno je da, neki ljudi ne umiju da se oslobode “leptirića” kada su u društvu osobe koja im se dopada.

Riječi kao da se bore da izađu i vjerovatno su povučeniji.

Pričaju o hobijima i snovima

Kada primjetite da ima želju da sa vama dijeli svoje ideje, hobije, zanimanja i snove, to također može biti znak da želi da sa vama podijeli nešto što ga čini sretnim.

Ali, isto tako želi da vidi vašu reakciju i kakav je vaš stav, piše “Womenshealth”.

