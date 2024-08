Dramatičan završetak ljeta? 3 horoskopska znaka trebaju se pripremiti na neočekivane zaplete pa čak i kraj veze

Od povratka u radnu atmosferu, do sve većih obaveza i završavanja određenih repova iz prošlosti. Stoga Zvijezde upozoravaju neke znakove i sugeriraju im bolje usmjeravanje pažnje, kako kraj ljeta ne bi dočekali nesretno, piše Sensa.

Neki su se prepustili prirodnom vodstvu, dok su drugi pokušali raditi na sebi i dati maksimum. Neki su otkrivali nove aspekte sebe i uživali u jednostavnim, malim stvarima. No, ovaj nas period polako napušta i treba prihvatiti promjene koje dolaze s promjenom godišnjih doba. Tri horoskopska znaka, Zvijezde već sada upozoravaju i nude prostor za prilagodbu kako bi se izbjegla dramatična situacija.

LAV

Potrebna vam je pažnja, ali ne smijete zaboraviti na ostale oko sebe. Zanemarite li pojedince do kojih vam je najviše stalo, mogli biste na neki period, izgubiti njihovo povjerenje, a što će rezultirati napuštanjem odnosa. Za one koji su u vezi, dobro je vrijeme da podsjetite svog partnera na ljubav koju gajite prema njemu i planirate kako ga dodatno usrećiti.

Na poslu možete očekivati nove pomake, a ključno je ostati dosljedan i primiren. Vaše su ideje cijenjene, ali mnogo je važnije za poziciju kojoj težite razmisliti o pristupu koji imate prema ostalima. Jedan pogrešan korak, nepromišljena rečenica, bit će dovoljni da se situacija zakomplicira. A to si sad ne želite omogućiti.

ŠKORPION

Mnoge pripadnike ovog znaka do kralja ljeta očekuje obrat u ljubavnim odnosima. No, prvenstveno se to odnosi na one koji nisu naučili obuzdati svoje emocije, sinkronizirati ih s partnerovim i ne dopustiti vanjskim utjecajima koje ne možete kontrolirati utjecaj na vaš odnos. Partner bi mogao imati poteškoća nositi se s tolikim intenzitetom vaših emocija pa se pokušajte što bolje povezati sa sobom i prije svega pronaći duhovni mir.

Druge očekuju karijerni zaokreti koji će naizgled biti prisilni. To znači kako biste mogli prihvatiti jedan vrlo ambiciozan zadatak, preseliti se na drugo radno mjesto ili čak potpuno promijeniti karijeru. No, ne brinite, premda zvuči drastično, ova bi se situacija mogla pokazati korisnom za vas.

BLIZANCI

Mnogi od vas trenutno se nalaze pred vratima nečeg novog.Bojite li se prići im i otvoriti ih? Nažalost, nemate još mnogo vremena za trenutno stanje u kojemu čekate da se nešto pomakne ili dogodi. Vrijeme je za taj sljedeći korak prepun neizvjesnosti. Važno je biti ustrajan i djelovati hrabro. Nemate razloga za suprotno.

Dolaze vam nagrade i karijerne promijene, a vi morate biti spremni suočiti se s njima. Ako ste u vezi, pripazite na crtu koja djeluje kao flert iako to nije, jer partner bi vam ovog puta mogao zamjeriti. Morate pronaći načina za povezati se ili raskinuti. Sredine, trenutno nema.

Facebook komentari