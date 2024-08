Pet stvari koje nikada ne biste trebali kazati šefu

Američki poslovni portal Business Insider je u razgovoru s karijernim trenerima, stručnjacima za rad i samim šefovima utvrdio fraze koje bi zaposleni trebali izbjegavati u komunikaciji s nadređenima.Osnivačica i direktorica agencije Inspiration Careers Prerika Agarwal je napomenula da posebno frustrirajuća fraza za menadžere glasi: “To nije moj posao”. Kao razlog zašto je to tako istakla je da zaposlenik tom frazom sugeriše nedostatak fleksibilnosti i nespremnost da doprinese radnom kolektivu.

Savjetnica u kompaniji Career Success Alvina Miller je ukazala da šefovi cijene zaposlenike koji su spremni ići iznad i dalje od svojih definiranih uloga kada situacija to zahtijeva.

Tanka je linija između rada prema plati i biti pouzdan timski igrač. Stručnjaci sugerišu da od šefa tražite objašnjenje zašto traži da uradite nešto što nije vaš posao, a ne da mu odgovorite spomenutom frazom. Agarwal je istakla da bi se zaposlenici trebali fokusirati na to kako mogu pomoći ili predložiti nekoga ko bi mogao biti prikladniji za određeni radni zadatak.

“Tako smo uvijek radili”

Rutina je možda ugodna, ali zaposlenici koji se opiru promjenama bi mogli imati neugodan odnos sa šefom. Osnivač i direktor kompanije BeamJobs Stephen Greet je podsjetio da sve industrije prihvataju promjene kako bi ostale konkurentne. Te promjene se odnose i na radno okruženje.

“Menadžeri traže radnike koji su spremni da izazovu konvencionalna uvjerenja, pozdravljaju svježe ideje i nikada ne prestaju tražite načine kako bi radni proces bio tečan”, konstatovao je Greet.

Osnivač kompanije Work Remote Now Allan Vu je naveo da zaposlenici koji se pozivaju na stari način rada to često čine kao izgovor da nastave raditi na neefikasan način.

“Ne znam”

Agarwal je naglasila da je sasvim u redu da zaposlenici nemaju odgovore na svako pitanje, ali da iza svakog odgovora “ne znam” treba slijediti “saznat ću”. Naime, kako je objasnila, odgovor s isključivo “ne znam” pokazuje nedostatak inicijative i vještina za rješavanje problema. Dakle, pokazuje se nedostatak poželjnih radnih osobina.

“Informacije su veoma važne, a danas ih je obično lako pronaći. Ako nešto ne znaš, saznaj. To je tako jednostavno”, konstatovao je direktor kompanije The New Workforce Kraig Kleeman.

“Nikada mi to nije rečeno”

Osnivač kompanije Wyoming Trust Mark Pierce je ukazao da je šefovima teško podnijeti kada zaposlenik u svoju odbranu kaže da mu nešto nije rečeno.

“Ponekad zaposlenima možda nešto i nije rečeno, ali ako to postane obrazac ponašanja, onda može postati veliki izvor nezadovoljstva menadžera”, upozorio je Pierce.

Napomenuo je da se ovim odgovorom može sugerisati da se pokušava izbjeći odgovornost. Osim toga, prebacivanjem krivice na drugog uskraćuje se prilika za učenje i usavršavanje.

“Ne mogu”

Kleeman je upozorio da bilo koja rečenica koja počinje s “ne mogu” može biti okidač šefovog nezadovoljstva. Miller je istakla da se to odnosi i na zaposlenike koji kažu da ne mogu raditi s određenim kolegom.

“Otvoreno odbijanje saradnje može se smatrati neprofesionalnim i ometajućim. Bolje je rješavati sukobe”, sugerisala je Miller.

Umjesto odgovora “ne mogu”, prihvatljivo je predložiti šefu alternative i rješenja, pišu Nezavisne

