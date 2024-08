Postoje li muško-ženska prijateljstva? Evo što kaže psihologinja

Evo što su nam rekli.

“Imam nekolicinu prijateljica, ne brojim točno koliko jer mi to nije važno. Važnije mi je da su one dobre osobe, da se međusobno poštujemo, da si vjerujemo i da se možemo međusobno osloniti jedno na drugo. Što se tiče druženja, s nekima se družim više, s nekima manje”, rekao nam je Marko.

“Promijenilo se to s vremenom, više iz životnih razloga: faks, poslovi, neke su otišle u inozemstvo i tako dalje. Uglavnom se nalazimo po kavama, za nešto više nikako da uhvatimo slobodno vrijeme. Razgovaramo doslovno o svemu i smatram da je to jedino normalno ako imamo međusobno povjerenje”, dodao je.

“Mislim da postoje stvarna prijateljstva, a ne iščekivanja neke avanture”

“Muško-ženska prijateljstva apsolutno postoje. Znam dosta primjera, neka od njih traju desetljećima. Pritom mislim da stvarna prijateljstva, a ne iščekivanja neke avanture. Mislim da je to i normalno jer kad bi se ljudi dijelili još i po toj osnovi, postali bi potpuno otuđeni”, zaključio je Marko.

“Imam muških prijatelja. Odnos nam je kao i s ostalima skroz specifičan u kontekstu osobe s kojom prijateljujem. Odnosi su jednako različiti koliko su i ljudi različiti. Ja sa svojim muškim prijateljima najčešće imam kućne zabave, kao i s ostalim ljudima u svojem životu, no znamo izaći, znam otići do njih u daleke krajeve, s nekima se dopisujem učestalo, s nekima se vidim na godišnjoj razini pa hvatamo gdje smo stali”, kazala je Alina.

“Muškaraca se puno više bojim od žena”

“S godinama smo se dosta svi promijenili, postali smo opušteniji i prisniji. Pa rekla bih da mi je omjer muških i ženskih prijateljstava dosta sličan. Kao i teme. Muškarci koje smatram prijateljima su OK i prema mojim vrijednostima dobri ljudi. Ni s kim nemam 100 posto podudarne stavove i mišljenja pa tako ni s njima.”

“Ne razgovaram o nogometu ili autima jer o tome nemam pojma, ali mi se čini da nikada nije došlo zbog toga do manjka tema. To je što se tiče prijateljstava, u nekakvim malo udaljenijim i ne toliko prisnim odnosima izdvojila bih da se drugačije ponašam s muškarcima i ženama, što zbog kulture, što zbog toga što se muškaraca puno više bojim od žena”, zaključila je.

“Postoje muško-ženska prijateljstva”

“Postoje muško-ženska prijateljstva, imam više prijateljica. Nemam veće razlike u odnosu s njima nego u odnosu s muškim prijateljima, razlika je jedino u tematici u razgovorima (manje pričam o sportu i o drugim tipično “muškim” temama)”, kazao je Petar.

“Imam divne muške prijatelje bez kojih ne mogu zamisliti život”

“Mislim da se s pravom u posljednjih desetak godina pogotovo među mladim generacijama jako promijenila ta neka ustaljena i dosta arhaična ideja da muško-ženska prijateljstva ne mogu opstati i da su izuzetno rizična. Ja imam divnih muških prijatelja bez kojih ne mogu zamislit život, često su to drugačije teme razgovora nego s prijateljicama, ali daju posebnu dinamiku i percepciju, pogotovo kada međusobno razgovaramo o težim, ozbiljnijim i često zahtjevnim temama”, tvrdi Monika.

“Ako bi trebala izdvojiti jedan od prvih velikih red flagova kod potencijalnog partnera, onda bi to bio njegova neotvorenost ili skeptičnost prema mojim muškim prijateljima i prijateljstvima koja s njima njegujem. U partnerskom odnosu je zaista sve stvar komunikacije i povjerenja i mislim da imati prijatelje suprotnog spola zaista obogaćuje i vezu, partnerstvo, a i život”, dodaje.

“Jako često volimo reći: ‘Joj muškarci i žene, nikako se ne razumiju!’ To je istina, jednostavno smo drugačijeg emocionalnog sklopa. No kada bi se povjerila muškom prijatelju o nesuglasicama s partnerom, on bi mi pomogao savjetima i objektivno sagledao situaciju. Obogaćujemo jedni drugima život, u nekom idealnom svijetu, u mnoštvu stvari, pa tako i u prijateljstvima”, zaključila je.

Što kažu psiholozi?

Obratili smo se i psihologinji Majdi Rijavec, koja nam je objasnila kako funkcioniraju muško-ženska prijateljstva. “Mnogi ljudi reći će da muškarci i žene nikad ne mogu biti prijatelji jer njihovo prijateljstvo uvijek pokvari seks. A popularni filmovi kao što je When Harry Met Sally samo podržavaju takva uvjerenja”, otkrila je.

“Gledatelji bi na kraju ostali razočarani da sve ipak nije završilo romantičnom vezom. Ipak, istina je malo drukčija. Iako i muškarci i žene za prijatelje preferiraju osobe istog spola, ipak i jedni i drugi imaju i manji broj prijatelja suprotnog spola. Češće takve prijatelje imaju manje tradicionalni ljudi, koji nisu toliko skloni konformirati se društvenim normama.”

“Mnogi koji bi se i željeli sprijateljiti s nekim suprotnog spola izbjegavaju to jer se boje kako će okolina gledati na takvo prijateljstvo. Ali ipak šteta je odreći se mogućih prijatelja i novih odnosa samo zbog straha što će reći drugi. Ne žive oni vaš život, svoj život ipak živite vi”, rekla je.

“Prijateljstva muškaraca i žena nisu jednaka”

Pitali smo je jesu li prijateljstva osoba suprotnog spola jednaka kao i prijateljstva osoba istog spola. “Prijateljstva muškaraca i žena nisu jednaka. Muška prijateljstva temelje se najčešće na zajedničkim aktivnostima, dok se ženska temelje na međusobnoj pomoći, emocionalnoj podršci i bliskosti.”

“Tako se muškarac može sprijateljiti s nekom ženom jer mu u odnosima s muškim prijateljima nedostaje bliskosti i ne može s njima razgovarati o intimnim problemima, željama ili strahovima. Zanimljivo je da je i muškarcima i ženama najbolji prijatelj obično žena. Kod muškaraca to može biti supruga/partnerica, ali i ne mora.”

“Neka prijateljstva prerastu u ljubav, kod nekih se to nikad ne dogodi”

Zanimalo nas je jesu li takvi odnosi zaista samo prijateljski ili su tek usputna stanica na putu do romantičnog odnosa? “U tome nema pravila, neka prijateljstva prerastu u ljubav, a kod nekih se to nikad ne dogodi. Evolucijski psiholozi pretpostavljaju da muško-ženska prijateljstva na određeni način osiguravaju preživljavanje ljudske vrste”.

“Naime, prijateljski odnos s osobom suprotnog spola može biti ‘rezervna opcija’ za dobivanje potomstva i zaštitu u slučaju da postojeći primarni odnos zakaže ili ne nađemo nešto bolje.”

Rijavec tvrdi da su za kvalitetno muško-žensko prijateljstvo dobri prediktori otvorenost i iskrenost. Nadalje govori da, ako muškarac i žena koji su prijatelji otvoreno razgovaraju, to smanjuje mogućnost nesporazuma i zadiranja u ljubavni život onog drugog.

“Oni poštuju romantične odnose svojeg prijatelja/prijateljice. Također, ako su oboje samci, prijatelji su sretni ako druga strana pronađe ljubavnog partnera. Ovakvi prijatelji uživaju u druženju i zabavno im je, ali ne flertuju. I jednom i drugom potpuno je jasno što očekuju od odnosa”.

“Muškarci također češće vjeruju da su seksualno privlačni svojim prijateljicama”

Neki smatraju da su muško-ženska prijateljstva strategija osiguravanja pristupa ženama, evo što psihologica kaže na to. “Ljudi su različiti i pa su mogući i različiti motivi za prijateljstva muškaraca sa ženama, pa i takav. Istraživanja pokazuju da muškarci u prijateljskim odnosima sa ženama češće imaju erotsku komponentu i žele “nešto više“, dok žene češće takva prijateljstva doživljavaju kao potpuno platonska”.”

“Muškarci također češće vjeruju da su seksualno privlačni svojim prijateljicama, nego obratno. Ne treba napominjati koliko nesporazuma u komunikaciji i neugodnih situacija, pa i prekinutih prijateljstava to može izazvati. No nisu rijetke situacije u kojima su neki muškarac i žena neko vrijeme bili prijatelji, nakon toga romantični partneri, da bi ponovno postali ‘samo’ prijatelji i da seks nije narušio njihovo prijateljstvo.”

“Žene su više zainteresirane za odnose, a muškarci za aktivnosti i događaje”

Rijavec ističe da su žene u prosjeku više zainteresirane za odnose, a muškarci za aktivnosti i događaje. Žene su spremnije slušati kad im netko govori o svojim problemima, zanima ih to, a i sklonije su drugoj osobi pružiti i emocionalnu podršku (bila to prijateljica ili prijatelj).

Evo koji su po Rijavec dobrobiti muško-ženskih prijateljstava, a koji su rizici. “Muško-ženska prijateljstva mogu i jednima i drugima donijeti određene dobrobiti. Kao prvo, i muškarcima i ženama može biti korisno doznati kako nešto izgleda iz perspektive druge strane. Tako možda mogu bolje razumjeti i svojeg romantičnog ili bračnog partnera ili partnericu.”

“Muško-žensko prijateljstvo donosi rizike”

“Također, mnoge žene navode da im je druženje s muškarcima zabavnije i lakše jer oni nisu toliko skloni analizirati i opterećivati se problemima. Nekim ženama su muški prijatelji nešto poput dobronamjernog, starijeg brata i zaštitnika. U istraživanjima većina muškaraca i žena navodi da im takva prijateljstva obogaćuju život.”

“Ovakva prijateljstva nose sa sobom i određene rizike. Okolina ih ponekad teško prihvaća, pa nije lako podnijeti pritisak i komentare ‘kako tu sigurno ima nešto’. Taj pritisak može biti samo u obliku nezgodnih komentara, ali i otvorenih zabrana. Odnos postaje problem ako jedna strana razvije romantične osjećaje, a druga ne.”

“Neka prijateljstva to uspiju preživjeti, ali ne sva. Ljubomora partnera ili partnerice može biti poseban izazov. Stoga treba poštovati granice partnera/partnerice kad su prijateljstva u pitanju. Dakako, to isključuje patološku ljubomoru kad on/ona ne žele uopće da imate ikakve prijatelje, nego da sve svoje vrijeme posvetite njima”, zaključila je,piše Index

