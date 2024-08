Jeste li čuli za novi trend noćnog razvoda: Sve više parova ga praktikuje, a evo šta znači

Kada je riječ o zdravlju, loš san je i te kako negativna posljedica na cjelokupno zdravlje. Naime, manje od sedam sati spavanja povezano je s većim rizikom od dijabetesa, moždanog udara, kardiovaskularnih bolesti i demencije, otkrili su naučnici Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Postoji i emocionalni problem.

“Nedostatak sna može djelovati na ključne aspekte funkcionisanja veze, kao što su vaše raspoloženje, nivo frustracije, tolerancija, empatija i sposobnost da komunicirate s partnerom i drugim važnim ljudima u vašoj vezi i životu,” upozorila je.

“Loš san, a posljedično i loše raspoloženje, čine ljude manje sposobnim da se nose sa svakodnevicom i nevoljama,” naglasio je stručnjak za spavanje dr Ray Dasgupta, vanredni profesor kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Južna Kalifornija.

Wendi Troksel je naglasila da je parovi često pitaju je li to loše za vezu, ako spavaju u odvojenim sobama i dodaje da to ima niz prednosti. Istraživanje koje je uradila sa svojim timom pokazalo je da je dobro odmorena osoba bolji sagovornik, sretnija je, empatičnija, privlačnija i zabavnija. A sve je to bitno za razvoj i održavanje stabilne veze.

“Odvojeno spavanje može pomoći parovima da budu sretniji, manje ljuti i da više uživaju u zajedničkom vremenu u krevetu,” kaže Wendi Troksel, prenosi Presmedia

