Evo na čemu treba da radite: Ljudi podsvjesno procjenjuju 3 osobine kad vas prvi put sretnu

Konačno imate sastanak! Spremate se i naoružavate ljepotom i hrabrošću, važno vam je da zablistate. Bez obzira na to koliko aplikacija koristite ili koliko ste pažljivi da sve bude perfektno, sastanci su za svakog stresni. Upoznavanje nekoga i započinjanje veze jeste izazov, a jedan dio u tom izazovu obavlja i naš mozak.

– Udvaranje se promijenilo više u posljednjih 10 godina nego u posljednjih 10.000 godina. Naši preci su živjeli na farmi i bilo je mnogo ugovorenih brakova, a danas se vjenčavamo da ne bismo živjeli sami i to radimo preko interneta – kaže Helen Fišer, biološka antropološkinja i spisateljica.

Prema pomenutoj naučnici, ovo su 3 osobine koje ljudi podsvjesno procjenjuju kada vas prvi put sretnu.

Vaši zubi

– Vaši zubi govore mnogo o tome koliko imate godina i kakvo vam je zdravlje – kaže Fišerova.

U stvari, vaš “zubni identitet” ukazuje na vaše godine, pol, nivo prihoda i društveni status. Škrgutanje zubima, konkretno, ukazuje na psihološke osobine, stil života i ličnosti. Na primjer, ako pušite, pijete previše kafe ili ako u životu imate veliku anksioznost, frustraciju ili bijes. U trenutku kada se nasmijete, osoba s kojom ste izašli će procijeniti kako izgledaju vaši zubi.

U stvari, u studijama je otkriveno da se ljudi sa bijelim zubima doživljavaju kao pouzdani, profesionalno i finansijski uspješni i privlačni. Žuti zubi i “nenormalni” razmaci među zubima negativno utiču na atraktivnost. Ako ne nađete sreću u igri osvajanja, možda je vrijeme da odete kod zubara ili investirate u izbjeljivanje zuba kako bi vaš osmijeh zaista zablistao.

Vaša gramatika

– Vaša gramatika govori mnogo o vaše sociološkom miljeu i obrazovanju – dodaje Fišerova.

Mnogi ljudi smatraju lošu gramatiku u profilu za sastanke ili lično kao pravu odvratnost i misle da ako ne znate razliku između „sumnjam“ i „sumljam“, ne vrijedi da gubite vrijeme. Iako se možda možete osjećati loše ako ispravljate nečiju gramatiku, istraživanje je pokazalo da to negativno utiče na uspjeh u zabavljanju i cjelokupnu percepciju osobe, prenosi Avaz .

Jedna studija je utvrdila da 75 posto muškaraca i 88 posto žena više voli da neko vlada gramatikom nego da zrači samopouzdanjem; druga studija je pokazala da muškarci smanjuju svoje šanse za postizanje rezultata za 14 posto kada imaju gramatičke greške na svom profilu za sastanke.

Vaše samopouzdanje

– Vaše samopouzdanje mnogo govori o vašoj emocionalnoj stabilnosti – govori Fišerova.

I sasvim je u pravu. To kako se osjećamo u vezi sa sobom može uticati na naše odnose. Ako se ne osjećamo dobro u vezi sa sobom, nemamo pozitivnu emocionalnu energiju da se fokusiramo na drugu osobu. Pored toga, kada se ne osjećamo samopouzdano, to je verzija sebe koju predstavljamo drugima. To se drugima čini očiglednim da se ne osjećate prijatno u svojoj koži i potencijalno nemate mogućnost da ostanete autentični. A, potencijalni partner upravo to traži. Imamo brojne specijalne vještine koje brzo djeluju i koje nam mogu pomoći kada nekoga sretnemo prvi put.

– Mozak je veoma dobro setovan da odmah pokuša da procjeni nekoga – kaže Fišerova.

Na primjer, kada niste samouvjereni, možete da grizete nokte ili imate druge navike koje se ponavljaju, kao i da izbjegavate kontakt očima, zbog čega djelujete uznemireno i nepovjerljivo. Dakle, radite na podizanju svog samopouzdanja polako. Ne mijenjate samo ono što osjećate o sebi, već i način na koji se predstavljate drugima.

