Do kraja ljeta, ovim znacima slijedi povratak stare ljubavi: Suđeni su jedno drugome!

VODOLIJA

Do kraja ljeta ce doci do toga da se ostvari vasa velika želja i da dođe do toga da se neko iz vase proslosti vrati u vas zivot. Stvar je u tome sto ta osoba nikada nije prestala da vas voli, i ma koliko da se vama sada cinilo da je srecna, sve je to samo zabluda. Mozete biti sigurni da ce ta osoba da vam se javi u narednih nekoliko dana. Ona je pokusala na svaki nacin da vas zaboravi ali joj prosto nikada nije poslo za rukom. I zato, mozete biti sigurni da ce do kraja leta doci do toga da se vasa zelja ostvari i da vas dvoje nastavite tamo gde ste zapravo i stalo.

Jer, jasno je da je osoba koja vam je sada u mislima i u srcu ona koja je za vas prava i koja vam je sudjena sto i jeste poenta svega. Naravno,moramo da kazemo da je jasno i to da oboje morate da se zapitate gde gresite. Da se ponasate u skladu sa tim. Jer, ako je ljubav prava onda je jedino vazno da cuvate jedno drugo i da se promenite. Greske koje ste pravili vise ne smete da ponovite, vec da uzivate u ljubavi koja vas sada ceka, odnosno onoj protiv koje ste se mozda borili. No, borba izmedju srca i razuma je uvek uzaludna. Jer ono sto je pravo nikada ne moze da se zaboravi. Do kraja leta, vi i vasa voljena osoba cete sasvim sigurno nastaviti tamo gde ste stali. Sve ostalo je samo na vama.

RAK

Vrlo je vazno da kazemo da zapravo nema nimalo sumnje da cete saznati da osoba iz vase proslosti prema vama i dalje gaji emocije. Jasno je da joj je stalo i to mnogo vise nego sto mozete da zamislite.

Bitno je da kazemo da slede dani za iznenadjenja. Dani kada ljubav moze da pobedi sto ste vi svakako zasluzili. Bice ovo sjajan period za vas.

Nemojte dozvoliti da vam ponos i ego budu na prvom mestu vec pustite da vas vodio vase srce jer samo ono zna i ume da prepozna sta je ono sto je za vas najbolje.

Naravno da morate oboje da se zapitate gde ste pogresili ali je zapravo vrlo vazno da se ponasate u skladu sa tim. Da neke svoje navike promenite, posebno one ruzne, i da se fokusirate na ono do cega vam je zapravo stalo. Jer ovog puta imate prava i na to da jedino marite za sebe… Za svoje licne zelje i potrebe.

Na kraju krajeva,do kraja leta sledi pomirenje. Jasno je da cete moci da kazete da ste dobili jos jednu sansu za srecu. Da li cete je iskoristiti to je samo na vama ali je izvesno da nema nimalo sumnje da ce dokaz ljubavi koji vam sledi biti veci i lepsi od svega dosadasnjeg. Jer, ono sto je pravo nikada ne prolazi, piše sajt Zaljubljeno srce.

