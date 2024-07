SUNCE, MORE, UŽIVANJE – Kako se vaš horoskopski znak ponaša na plaži?

Ovan

Ovnovi su poznati po tome što uvijek pronalaze aktivnosti uz koje im nikad nije dosadno. Izuzetak nije ni plaža. Njemu je naprosto nepojmljivo da samo leži i upija sunčeve zrake, pa se zato okreće sportskim aktivnostima. Bilo da je riječ o odbojci na plaži, skijanju na vodi ili kojoj drugoj aktivnosti, ovnovi u tome pronalaze svoje zadovoljstvo.

Bik

Bik odmor, pa tako i onaj na plaži, smatra vremenom namijenjenom opuštanju, druženju s prijateljima i porodicom te dobroj hrani. Može li pritom uživati u nekom restoranu koji se nalazi tik uz plažu ili pak sam donijeti svoje grickalice na plažu, biće najsrećniji na svijetu.

Blizanci

Blizancima su od dnevnih aktivnosti na plaži draže one večernje i noćne. Tako će uživati u romantičnim šetnjama uz more, paljenju vatre, pjesmama uz gitaru i druženju s najmilijima.

Rak

Ni rakovi nisu daleko od uživanja u romantici na plaži. Gledanje zalaska sunca predstavlja im jednu od omiljenih aktivnosti, a ako je uz njih i voljena osoba, slika ne može biti savršenija.

Lav

Lavovi, koji i inače u životu uživaju punim plućima te rijetko imaju loše dane, nastoje iskoristiti svaki trenutak na plaži. Kako su i pravi sportski tipovi, često posežu za adrenalinskim vodenim sportovima, s tek pokojom minutom mirnog ležanja na peškiru.

Djevica

Koliko god inače voljela društvo, djevica vrijeme na plaži smatra samo svojim. Zato se uz debeli sloj zaštitne kreme sklanja u hladovinu, uzima dobru knjigu u ruke i uživa. Za nju nema veće sreće na godišnjem od tih nekoliko sati mira.

Vaga

Vagama, koje i inače drže do izgleda i detalja, plaža predstavlja savršenu scenografiju za okidanje bezbrojnih fotografija. Bilo da se na njima nalaze one same, prijatelji, porodica ili naprosto detalji s plaže, vage si ovdje napokon daju odušak, pa se memorija njihovih uređaja vrlo brzo puni.

Škorpija

Škorpija nije jedna od onih koji na plažu dolazi da bi upijao boju. Nepojmljivo mu je cjelodnevno tokom godišnjeg odmora. Uvijek nastoji otkrivati nove stvari, pa će tako biti najsretniji kada se s maskom i perajama uputi u istraživanje podvodnog svijeta. Tako može provesti sate.

Strijelac

Gdje se može upoznati više ljudi nego na plaži? Tom se mišlju vodi Strijelac koji će bez problema na plaži započinjati razgovore s nepoznatim ljudima, razmjenjivati brojeve i imena na društvenim mrežama.

Jarac

Jarac je poznat kao vrlo kreativan znak, koji je istovremeno zadržao dijete u sebi. Zato će se na plaži bez imalo problema pridružiti malim rođacima ili djeci u izgradnji kula od pijeska i svega što ide uz to.

Vodolija

Kao pravi vodeni znak, vodolija živi za more. Kada dolazi na plažu, ne pada mu napamet biti izvan vode više od nekoliko minuta. Skokovi u vodu, plivanje stotina metara u komadu i uživanje u ostalim vodenim sportovima vodolijama predstavlja idealan dan na plaži.

Riba

Baš kao i Vodolija, riba je vodeni znak i jednostavno uživa na plaži. Za razliku od vodolije, njoj nisu toliko važne aktivnosti. Malo će se brčkati u vodi, a potom skloniti u hlad. Sentimentalne ribe su onaj tip osoba koje mogu satima zamišljeno gledati u morsko plavetnilo i razmišljati o životu. Dokle god je u blizini voda, riba je srećna, piše alo.

Facebook komentari