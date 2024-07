„LUDAČKO“ ZALJUBLJIVANJE, STRASTI I TAJNE AFERE – Ovnovi i Škorpije na udaru, astrolog otkrio prognozu za sve!

Sedmični horoskop od 22. do 28. jula 2024. godine donosi mnogo iznenadnih obrta, a razlog je ulazak Sunca u znak Lava. Šta to znači za svaki znak horoskopa? Ko će imati sreće u ljubavi, a ko na poslu?

PROGNOZA ZA SVE ZNAKE HOROSKOPA

„Ovnovima su pluća na udaru. Slobodni Ovnovi mogu da se zaljube i to ludački, oni ne mogu drugačije. Što se tiče zauzetih, moj savjet je da se prepuste intuiciji. I kod zauzetih i kod slobodnih Ovnova postoji mogućnost za ulazak u tajnu vezu. Što se tiče poslovnog segmenta, stoji nestrpljivost, a moj savjet je da ništa ne brzaju. Stoji mogućnost da nešto naplate i da uvećaju svoje prihode. Biće i više nego zadovoljni, piše alo.

Bikovima je grlo na udaru, kao i prethodne nedjelje. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju nekoga tokom vikenda, a to poznanstvo može da se produbi. Zauzeti imaju bolju organizaciju, strasti su u usponu, a romantika naglašena. Narednih mjesec i po dana fokus će biti na poslu i finansijama. Trebalo bi da paze u papirologiji, neka ishitrenost može da ih košta. Rasuta im je pažnja. Dobar je period za dodatni posao, ali rekao bih da mnogo toga preuzimaju na sebe.

Blizanci bi trebalo da se paze povreda. Slobodni mogu da uđu u baš ozbiljnu i dobru emotivnu vezu koja može da se završi brakom. Zauzetima je savjet da poslušaju dobronamjeran savjet partnera. Poslovni segment otvara svašta nešto novo. Ne smiju da budu brzopleti, neka uspore. Sve što je vezano za strance i inostranstvo je super prikazano, neka se pokrenu.

Rakovi su malo nervozniji, pa želudac može da trpi. Slobodni Rakovi imaju tajne i komplikovane ljubavi. Kod zauzetih je stabilno. Postoje izvjesna iskušenja, privlače pažnju na svim životnim poljima. Bolji im je period kad su finansije u pitanju. Aktivni su neki tajni neprijatelji, pa bi trebalo da povedu računa kome šta pričaju. Neke novine će biti u zastoju, pa bi trebalo da se pozabave stvarima koje već dugo odlažu.

Lavovi su u odličnom periodu, periodu pokretanja. Biće ovo dinamična nedjelja, donijeće malo nervoze, ali kolo sreće se okreće. Neke stvari koje nisu išle do sada, sada mogu da se pokrenu. Zdravstveni segment je dobar. Imaju više nego dobru energiju koju će maksimalno iskoristiti. Slobdne Lavove jure, privlačiće pažnju, mada su u ovom trenutku više usmjereni na praktične stvari, odnosno na posao. Zauzeti Lavovi mogu da planiraju porodicu ili nešto što je vezano za nekretnine. Tu će puniti svoje baterije. Odlična nedjelja za zaradu, učvrstiće svoju poslovnu poziciju. Dobiće bitnu podršku od osobe na položaju, to im je bilo potrebno u prethodnom periodu.

Djevice mogu da osećaju malo veću nervozu. Slobodne Djevice su romantično raspoložene, imaju potrebu da maštaju. Doći će im osoba koja je izuzetno inteligentna i koja će rasplamsati njihovu maštu. Zauzete Djevice pokreću i obnavljaju strasti tokom vikenda. Ako su u dobroj fazi, stoje im povoljne stvari. Stižu lijepe vijesti vezane za posao. Sve što je vezano za državne institucije ili veće organizacije ljudi, super im je položeno. Imaće dosta posla, uspjeće da se prilagode.

Vage su zdravstveno dobro. Slobodne Vage mogu da upoznaju nekoga na putu ili osobu iz drugog mjesta. To će biti neko ko je vrlo zabavan ili čak nezreo. Zauzete Vage imaju podršku partnera, planiraju odmor ili zajednički put. Strastveni segment je naglašen, donijeće im neku vrstu opuštanja i povoljnu dinamiku. Što se tiče poslovnog segmenta, super im je prikazano sve što je vezano za strance. Takođe, ovo je nedjelja u kojoj ne bi trebalo da počinju ništa novo dok ne završe nešto staro. To će ih u narednih dve do tri nedjelje vrlo opteretiti i zakomplikovati im život.

Škorpije bi trebalo da vode računa u saobraćaju. Slobodnim Škorpijama stiže osoba koja im je simpatija već izvjesno vrijeme, slijedi porast emocija, zaljubljivanje, super je nedjelja za njih. Zauzete Škorpije imaće više zajedničkog provedenog vremena. Partner će nešto menjati u poslovnom okruženju i to će imati uticaja na njihovu dinamiku. Ovo je nedjelja u kojoj jača želja za promjenom ili želja da rade nešto samostalno. Dobiće savjet i podršku od strane prijatelja, ja bih rekao da su to osobe na položaju. Mogu da imaju problem u komunikaciji sa šefovima, pa su velike šanse da će pobjesneti.

Strijelčevima je zdravstveni segment odličan. Slobodnima slijedi dosta flertovanja, ali neće se odlučiti za ulazak u emotivnu priču. Tokom vikenda su velike šanse da upoznaju nekoga interesantnog. Kod zauzetih su naglašeni aspekti malo lošije komunikacije i nervoze. Neće doći do prekida odnosa. U poslovnom segmentu sve dolazi na svoje mjesto. Baviće se nekom papirologijom, ali nervozni saradnici mogu da im unesu nervozu.

Jarčevima su respiratorni organi na udaru. Slobodni mogu da flertuju, neko će im se svidjeti, moći će da upoznaju nekoga preko društvenih mreža ili ako putuju, što bi bilo idealno za njih, da upoznaju nekoga na odmoru. Zauzeti imaju odlične aspekte za zajednički odmor. Poslovni segment ubrzava sve, dinamika se menja, multitasking je prisutan, zato mogu da budu nervozni. Sve će završiti šta su zamislili.

Vodolije su nervoznije. Slobodne se bude, bile su dosta mrzovoljne u prethodnom periodu. Čini se da će sada odjednom primijetiti deset osoba koje su im interesantne. Imaće više nego dovoljno prilika da upoznaju nekoga. Zauzetima slijedi dosta zabave, strasti i izlazaka, čak i mogućnost da ostanu u drugom stanju. Ovo je nedjelja koja unosi osjećaj stabilnosti, mogućnosti za napredovanje i sjajnu poziciju. Napokon stižu zvanične pohvale.

Ribe bi trebalo da se čuvaju povreda. Slobodnim Ribama neko iz prošlosti kuca na vrata. Mogu da obnove kontakt preko interneta ili zajedničkih prijatelja. Kod zauzetih stoji napetost, partner će biti dominantniji. Što se tiče poslovnog segmenta, previše su ležerne. Ovo je nedjelja u kojoj mogu da riješe neke problem, pa je savjet da se pokrenu“, otkrio je astrolog Vladimir Vlajić u emisiji „150 minuta“ na Prvoj.

