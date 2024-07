VRIJEME JE ZA NOVE POČETKE – Evo šta u nedjelju donosi pun Jelenov mjesec, jedan znak dobija nasljedstvo

U nedjelju, 21. jula, doživljavamo pun Mjesec na 29º stepena Jarca, u konjunkciji s Plutonom na 0º Vodolije, što je drugi pun mjesec u Jarcu ovog mjeseca. Ovaj pun Mjesec je poznat kao Jelenov mjesec, a to ime je dobio jer bi u julu mužjaci jelena imali potpuno izrasle rogove, piše alo.

Šta očekivati od julskog punog mjeseca u Jarcu

Kao energetski vrh mjesečevog ciklusa, pun mjesec može biti vrijeme dubokog intenziteta. Neraspoloženje, energično i neukroćeno ponašanje – sve je povezano s ovim lunarnim trenutkom. Naravno, može ponuditi i osvjetljenje, kako u obliku inspiracije koja uzdiže, tako i put kojim se otkriva da bi se otkrilo nejasno.

Pod uticajem i Jarca i Vodolije, ovaj pun mjesec je prožet senzibilitetom oba znaka, odnosno vrijednim pragmatizmom Jarca, ali i inovativnošću Vodolije. Neki sugerišu da energija Vodolije nije u skladu sa energijom zemljanih znakova, ali ima potencijal da bude moćna kombinacija. Kada se razmišljanje van okvira pomiješa sa stavom „nikad ne reci ne mogu“, rađaju se neke od najboljih ideja. Ovo će biti odličan trenutak da započnete novi projekat ili se bavite novim hobijem.

Kako se približiti punom mjesecu u Jarcu

Kada pogledamo druge planetarne aspekte u ovom trenutku, možemo vidjeti da će se ovaj trenutak zaista osjećati relativno harmonično. Mjesec će formirati nježni trigon s inovatorom Uranom i ratnikom Marsom, što nudi osjećaj ravnoteže. Ne bi bilo mudro ne iskoristiti ovu postavu. Sjedite, stavite olovku na papir i iskoristite inspiraciju koju ćete osjetiti u ovom trenutku.

Negativni aspekti

Ovaj moćni događaj će vjerovatno razotkriti neprijatne istine i donijeti neprerađeni bol iz naše prošlosti koji je sada spreman da se osjeti i prizna. Pun Mjesec u Jarcu je posebno relevantan za one rođene sa planetama u kasnim stepenima kardinalnih znakova (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) i ranim stepenima fiksnih znakova (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija).

Ovaj događaj im nudi priliku da prepoznaju dublje lekcije iza ponavljajućih ciklusa i obrazaca u koje su stalno uhvaćeni, stavljajući u centar pažnje neprerađeni prošli bol koji zahtijeva njihovo prisustvo i pažnju.

Savjeti za ličnu dobrobit

Zapamtite da uvijek budete nježni prema sebi. Jarac, u najgorem slučaju, može gurati one oko sebe da rade do iscrpljenosti. Nemojte se spržiti na poslu i van njega. Ako je veliki projekat na kojem treba da radite vaša sopstvena briga, onda to morate da poštujete. Raditi i gurati se samo radi potvrđivanja drugih neće vam dugoročno poslužiti. Umesto toga, uložite svoju energiju i vrijeme u stvari u kojima uživate i što će vas dugoročno usrećiti.

Ovan

Pojačajte svoju ambicioznu prirodu na maksimum, dragi Ovnovi! Sada je trenutak kada vaš naporan rad može donijeti veliku isplatu. Mjesec raspaljuje vaše ambicije i baca svjetla reflektora na vaš profesionalni život. Ovo je važan trenutak u vašoj karijeri, i ako ste na pravom putu, možete očekivati veliki uspjeh i slavu. Promocija, nagrada, javno priznanje ili ponuda za novi posao su samo neki od mogućih ishoda.

Međutim, ako osjećate da niste na pravom putu, možda je vrijeme da preispitate svoju strategiju i napravite promjene u svojim profesionalnim planovima.

Bik

Pripremite se za priliku da prihvatite osjećaj ekspanzije i avanture. Spremni ste da izađete iz svoje zone komfora i zaronite u ogroman horizont pred sobom. Ovo je fantastično vrijeme za planiranje putovanja na velike udaljenosti ili fokusiranje na međunarodne odnose, imigraciju ili odlazak na neko egzotično mjesto.

Miješanje sa različitim ljudima, kulturama i duhovnostima može vam otvoriti um i donijeti nova iskustva. Ako se bavite izdavaštvom ili javnim nastupima, ovo je idealno vrijeme za velike projekte u tim oblastima.

Blizanci

Prihvatite svoju osjetljivost sada, dragi Blizanci. Istina u vašim odnosima sada izlazi na vidjelo. Ovo je vrijeme kada možete postati bliži nekome ili se suočiti sa problemima u vezi. Ako ste u srećnoj vezi, intimnost i seksualnost će se razbuktati još više.

Finansijske stvari takođe dolaze u prvi plan. Možete očekivati dolazak većeg paketa beneficija, rizičnog kapitala, kreditne linije ili zajma. Takođe, moguće su promjene u vezi sa vašom imovinom ili investicijama.

Rak

Emotivna veza je mjesto gdje ćete sada naći svoju moć, dragi Rakovi. Partnerstvo će biti vaš najvažniji fokus. Ako ste u srećnoj vezi, očekujte da ćete se zbližiti i dati dugoročna obećanja. To može uključivati useljenje u zajednički dom, vjeridbu ili čak vjenčanje.

Ako vaša veza nije stabilna, možda je vrijeme da se suočite sa realnošću i razmislite o razdvajanju. U poslovnom svijetu, ugovori, pregovori i odnosi s klijentima takođe će biti u centru pažnje, piše 24sedam.

Lav

Ljuljate se i kotrljate kao prava mašina, Lavovi! Pun mjesec vas vidi kako žonglirate sa mnogo različitih odgovornosti, planova, rutina i projekata. Možda završavate veliki poduhvat za svog poslodavca ili ostavljate jedan posao da biste započeli drugi.

Ako ste bez posla ili tražite bolji posao, sada je pravo vrijeme da se prijavite i tražite prilike. Vaša energija i entuzijazam su na vrhuncu, što vam može donijeti nove mogućnosti.

Djevica

Zvijezde svjetlucaju sa toliko slatke energije za vas, mile Djevice. Magija i romansa su vam sada u vazduhu. Vaše srce može skoro da pukne od radosti. Ovo je nevjerovatno vrijeme da se opustite, zabavite i prihvatite želje svog srca.

Bez obzira na to da li ste sami ili u vezi, fokusirajte se na romantiku i uživanje. Ako ste kreativni, ovo je odlično vrijeme da se uronite u umjetnost i izrazite svoje talente.

Vaga

Zavirite u svoj dom i porodicu, drage Vage. Vaš porodični život sada je posebno važan. Možda ste domaćin nekog zanimljivog događaja, pozivate porodicu na roštilj ili se čak pripremate za selidbu ili renoviranje.

Ako želite da napravite promjenu – kao što je preuređenje ili gledanje nekretnina – sada je pravo vrijeme za to. Ako vaša porodica treba pomoć, možda ćete i vi morati da se uključite. Srećom, to vam nikada ne pada teško – naprotiv.

Škorpija

Spremni ste da se lansirate nebu pod oblake, drage Škorpije! Svijet vas sada sluša čak i više nego inače, jer su vaš um i komunikacijski talenti na vrhuncu. Ovo je sjajan trenutak da progovorite i započnete s pisanjem knjige, sninjamenjm emisije, reklamiranjem ili nekim obrazovnim projektom.

Moguće je i da ćete dobiti dugo očekivani ugovor. Takođe, možda ćete imati poriv za kratkim putovanjem koje će vas ispuniti neslućenom radošću.

Strijelac

Neka bogatstvo teče u izobilju, dragi Strijelci! Novac sada dolazi i odlazi prilično brzo, pa obratite malo više pažnje. Ovaj pun mjesec može donijeti povišicu, ponudu za novi posao, dodatni posao sa strane ili unosnog klijenta.

Ako želite da povećate svoje stope kao frilenser, sada je odličan trenutak za to. Ako se izvor prihoda ili posao završi, ne brinite – nešto novo vas čeka odmah iza ugla.

Jarac

Sada ste konačno na tronu, dragi Jarčevi. Vrijeme je da potvrdite svoju snagu i uđete u centar pažnje svih oko sebe! Najvažniji pun mjesec u godini stiže s vašim imenom na njemu. Ovo će vjerovatno donijeti veliku kulminaciju ličnog ili profesionalnog cilja na kojem ste naporno radili.

Sada dominirate više nego prije, pa se ne plašite da donesete važne odluke. Takođe, emotivna veza može dospjeti u centar vaše pažnje – partner će biti oduševljen vašom pojavom i odvažnošću, ali i tajni obožavalac.

Vodolija

Usporite u ovom trenutku, Vodolije. Univerzum vam govori da „ohladite“ i napunite svoje baterije. Ako se osjećate sprženo, postarajte se da slušate svoje srce, dušu i tijelo. Odmor je važan za sve!

Baš kao prošlomesečni pun mesec, ovaj lunarni događaj se dešava u vašoj zoni duhovnosti, podstičući vas da izvršite samoprovjeru u vezi sa načinom na koji ste se brinuli o svom psihičkom blagostanju. To može biti produktivan trenutak za smirivanje uma i usredsređivanje u intuiciju i snove. I pošto se pun mjesec tako lijepo sinhronizuje sa vašim suvladarom buntovnim Urnom u vašoj matičnoj zoni, briga o vašem mentalnom blagostanju sada može imati iznenađujuće pozitivan efekat na vaš unutrašnji svijet i emocionalno zdravlje.

Ribe

Univerzum vam pjeva hvalospjeve, drage Ribe! Sada je trenutak da proslavite život. Bićete željni da se povežete sa mnogim ljudima. Ako želite da proširite svoje kontakte ili zatražite uslugu, sada je pravo vrijeme za to.

Ne plašite se da progovorite! Ljudi vas slušaju i vole vas. Uživajte u ovom periodu povezivanja i radosti. U svakom slučaju, budite sigurni u prisluškivanje svoje intuicije i slušanja svog unutrašnjeg glasa, s obzirom na to da mjesec formira tako produktivan i pozitivan ugao prema vašem suvladaru, duhovnom Neptunu, u vašem znaku.

