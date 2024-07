Evo koje tri stvari ne treba otkrivati na početku veze

Većina nas želi biti u vezi u kojoj svom partneru možemo otkriti apsolutno sve, a opet biti voljeni u potpunosti. No, postoji nešto poput dijeljenja previše prerano, tvrdi porodična i bračna savjetnica Tina Fej (Fey).

– To nema veze s laganjem – ne zadržavate informacije da biste bili manipulativni. Samo se trebate pobrinuti da je vrijeme pravo jer te stvari zahtijevaju dublju vezu da biste ih uopće mogli podijeliti – rekla je za Hack Spirit. Dakle, istaknula je tri stvari koje ne bismo trebali otkriti prerano u vezi.

Porodični problemi

Iako se porodični problemi moraju raspraviti u nekom trenutku, to ne mora nužno biti u prvih nekoliko mjeseci veze.

– Prema socijalnoj radnici Patriciji Shelly, retraumatizacija je svjesni ili nesvjesni podsjetnik na prošlu traumu koji rezultira ponovnim proživljavanjem početnog traumatskog događaja – napominje savjetnica, prenosi AVAZ.

Dakle, razgovor o vlastitoj traumi definitivno to može potaknuti. “Uostalom, morali smo se prisjetiti svojih iskustava kako bismo ih podijelili s drugima. Ako netko to čini svaki put kad izlazi s nekim, samo bi nepotrebno izazvao vlastiti PTSP. Osim toga, to može učiniti njihove spojeve i nove partnere preopterećenima”, dodala je.

Konkretni detalji o bivšima

Nekim ljudima jednostavno nije ugodno slušati o vašim prošlim vezama, posebno ako smo s bivšim/bivšom bili jako dugo ili imamo puno više bivših nego oni.

– Zašto uništiti ono što sada imate, čineći ih pomalo nesigurnima? Ti detalji nisu bitni za vaš trenutni odnos. Problem je u tome što je vaša veza još uvijek ranjiva, a ako konstantno spominjete bivše, vaši novi partneri mogu se osjećati kao da se trebaju s njima natjecati – pojasnila je Fej.

Vremenska linija naše idealne veze

Jedan od primjera ovoga bila bi rečenica: “Želim se udati za godinu dana i odmah imati djecu”, ističe savjetnica.

– Iako je sjajno biti iskren, ako ovo kažete tek na početku veze, to bi moglo opteretiti vaše partnere. Da, recite im da se ‘jednog dana’ želite vjenčati i da ‘jednog dana’ želite imati djecu (ako to želite), ali konkretni rokovi mogu uzrokovati tjeskobu kod vašeg partnera ili partnerice. Ako prerano razgovarate o svojim ciljevima, također možete izgledati kao da ste previše opsjednuti tom svojom vremenskom linijom da biste bili obzirni prema potrebama druge osobe – zaključila je Fej.

