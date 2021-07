Na očevoj sahrani vidio majku da drži strica za ruku: Uveče je otkrio nevjerovatnu tajnu staru 32 godine

Kada mu je prije četiri mjeseca preminuo otac Nil, tridesetdvogodišnji Majk Foster iz Dalasa nije ni slutio da će poslije njegove sahrane dobiti odgovor na pitanje koje ga je najviše mučilo u životu.

Vidjevši strica Boa kako s vremena na vrijeme hvata za ruku njegovu majku Gven, Majk je počeo da razmišlja da li se tu dešava ono što je i pretpostavljao dugi niz godina, a za šta nikad nije imao dokaz.

I bio je u pravu – uveče je konačno dobio potvrdu da je njegov pravi otac Bo a ne Nil!

Majk je od malena bio blizak sa stricom koji je redovno dolazio kući i učestvovao je u njegovom odrastanju podjednako kao Nil i Gven. Negdje oko 14. rođendana, gledajući stare očeve i stričeve slike iz mladosti, nije mogao da se otme utisku da više liči na Boa.

– Imao sam neki osjećaj duboko u podsvijesti da mi je on pravi otac. Majka je mnogo voljela Nila i on mi je bio tata, ali znao sam da se tu nešto čudno dešava. Pokušao sam da s njima pričam o tome, ali uvijek su mijenjali temu i izbjegavali su da mi kažu šta jeste. Govorili su da umišljam, da nisam normalno dijete ako vjerujem u to da bi me rođeni otac i majka lagali. Postavljali su se tako prema meni da sam zaista osjećao prezir prema samom sebi što uopšte pitam tako nešto – kaže Majk u razgovoru za TV stanicu.

Ipak, đavo mu nije dao mira. Pokušao je da u razgovoru sa strinom, ali i braćom od strica sazna nešto više, ali redovno bi nailazio na “zid”.

A onda je došla sahrana i nekoliko momenata kada je shvatio sve. Uveče je za stolom dobio odgovor koji mu ništa zapravo u životu nije promienio. Samo je potvrdio tezu da nije on taj koji je lud ili paranoičan.

– Majka i Bo sjeli su za sto i priznali su mi da sam njihovo dijete. Ideja da se to krije od mene bila je od mog pokojnog oca. Nil nije bio plodan i želio je po svaku cijenu dijete sa mojom majkom. Odbijao je da usvoje djecu, a s rođenim bratom bio je od malena veoma blizak. Tako su došli na tu ideju, koju će potom kriti moje 32 godine života. Vjerovatno su mislili da ću se trajno naljutiti na oca i na njih ako saznam istinu. Meni je sad zapravo samo lakše. U prvih nekoliko minuta nisam znao kako da se postavim prema njima dvoma. Samo sam govorio da su ispali nefer prema meni. S druge strane, ništa to saznanje nije promijenilo u meni. Osjećanja koja imam prema preminulom ocu koji me je cijelog života volio i brinuo o meni, nikad se neće promijeniti – rekao je Majk.

Njegova majka Gven nije željela da daje izjave ovim povodom, baš kao ni stric Bo, prenosi “Objektiv“.

