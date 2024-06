Ajkula progutala, pa povratila bodljikavog mravojeda

Istraživači sa Univerziteta Džejms Kuk u Australiji obilježavali su morske životinje na sjeveroistočnoj obali, u blizini ostrva Orfeus, kada se pred njima pojavila tigrasta ajkula duga tri metra.

Pošto je povratila bodljikavog mravojeda, istraživači smatraju da je plivala duž obale, u plićaku i tako ulovila kopnenu životinju, prenosi RTS.

„Bili smo prilično šokirani onim što smo vidjeli. Zaista nijesmo znali šta se dešava“, rekao je Nikolas Lubik, član istraživačkog tima i dodao da ova vrsta ajkula rijetko povrati plijen, sem kada je pod stresom ili joj nešto ne odgovara.

Bodljikavi mravojed (echidna) vrsta je kopnene životinje koja živi na tlu Australije i Nove Gvineje. Pripada grupi sisara koji se legu iz jaja, imaju bodlje koje vire iz tijela, a njuška im je kao kod mravojeda. Tačan broj ovih životinja u divljini je nepoznat.

Tigraste ajkule su svaštojedi

Smatraju ih čistačima, jer mogu da pojedu sve što im je dostupno.

Tigrasta ajkula je ostala nepovrijeđena poslije svoje bodljikave užine, a naučnici su je obilježili akustičnim uređajem za praćenje, prije nego što su je vratili nazad u vodu.

U okviru istraživačkog projekta, koji je trajao od 2020. do 2023. godine, naučnici su obilježili 812 riba, raža i ajkula kako bi bolje razumjeli njihovo kretanje i ponašanje.

Tigraste ajkule su na drugom mjestu po broju napada na ljude, odmah iza bijelih ajkula, navedeno je u Međunarodnom dosijeu o napadima ajkula.

A Tiger Shark has had an unusually spiky encounter after attempting to make an iconic Australian animal a meal.

A group of James Cook University researchers were tagging marine life off the coast of Orpheus Island when they caught a shark who brought up a whole dead echidna.… pic.twitter.com/XjFpDnTjC1

— 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) June 6, 2024