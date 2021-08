“POVRATIO SAM TRI PUTA, A NISAM GADLJIV!” Došao je po kiriju, a o prizoru koji je zatekao bruji cijeli internet!

Nakon što je konačno uspio da se rastosilja stanara koji mu nije platio kiriju godinu dana, Fredi Gulim Veb, našao se u šoku kada je vidio u kakvom stanju mu se nalazi stan u mjestu Andover, u obllasti Hempšir u Engleskoj, piše “Srbija danas“.

Ovaj 29-godišnjak nije mogao ni u najgorim snovima mogao da zamisli strahote koje su ga čekale, zbog čega je riješio da stan snima i fotografiše. Jedna od prvih slika, fotografija dnevne sobe u kojoj se nalazilo preko 8.000 limenki piva oko kojih su pauci pleli “debele” mreže i slobodno išli preko njih. Konzervi je bilo toliko da se jedva vidio kauč.

Ništa manje strašne nije bilo u kupatilu, gdje je aljkavi stanar ostavljao redom sve iza sebe, očigledno ne puštajući vodu poslije nužde.

Sličan haos je uslijedio i u trpezariji, gdje se namještaj nije vidio od naslaga đubreta. Da bi sve očistio, bilo mu je potrebno više od 30 sati, a tom prilikom, nebrojeno puta mu se slošilo od smrada.

Da bi se to anulirao, bilo mu je potrebno više od deset boca izbjeljivača i ko zna koliko litara ostalih sredstava za kućnu higijenu.

Najbizarnija stvar u čitavoj situaciji, jeste sms poruka koju je bivši stanac poslao stanodavcu “Možda sam ostavio malo haosa”. Novčana šteta koju je prouzrokovao, procijenjuje se na nešto preko 12.000 funti.

– Čim sam ušao kroz vrata, svuda su bile limenke piva i miris je bio užasan. Očigledno je da uopšte nije koristio kantu jer je kuhinja bila puna ostatka od hrane, a u dnevnoj sobi po podu je bilo napola pojedenih ćevapa i buđavih hljebova. Gore su bile vreće za kante pune cigareta i niste mogli da vidite pod jer je bilo toliko konzervi piva – mislim da sam ih ukupno uklonio oko 8.000. Toalet je bio natrpan toaletnim papirom i fekalijama, bilo je odvratno. Nikada ga nije isprao po izgledu. Čišćenje se jednostavno nije završavalo. Nakon prvog dana nije ni izgledalo da sam napravio neku razliku – rekao je Fredi u razgovoru za britanske medije.

Uprkos “snažnom” stomaku, truli otpad i sveukupni smrad stana bili su dovoljni da ga natjeraju da povrati tri puta tokom čišćenja.

– Mora da je bilo tako već neko vrijeme jer je bilo zaista loše. On je samo živio u tome i nadopunjavao nered. Mislim da sam potrošio oko 100 velikih vreća i deset boca izbjeljivača. Budući da sam radio oko kanaliazacije, ne povraćam baš lako, ali čišćenjem tog nereda… Stalno sam imao osjećaj mučnine i želio sam da povraćam.

On je dodao kako je i on poput miliona ljudi širom svijeta mislio da je iznajmljivanje stana preko agenta za nekretnine, bezbjedno. Ovaj slučaj pokazao je da to nažalost nije tačno.

– To jednostavno ne bi trebalo da se dogodi i takve stanare bi trebalo staviti na crnu listu da ponovo iznajmljuju jer bi se u protivnom to moglo dogoditi iznova i iznova većem broju stanodavaca – rekao je on na kraju razgovora.

