Lidija zbog vjerenika prodala sve što ima, pa ostala na ulici: Dvije godine kasnije sudbina ju je šokirala

Lidija Majls (29) iz Ročestera u SAD ispala je, kako kaže, glupa i naivna žena kada je vjerovala da je sa 26 godina pronašla muškarca svojih snova.

Dala mu je sve što ima, ali bukvalno, pošto joj je servirao priču da je u velikim dugovima zbog kuće koju je naslijedio od tetke, ali nije znao da porez nije regulisan na vrijeme.

Zbog toga je ostala doslovno bez novca, a ispostavilo se da je njen tadašnji vjerenik Roj zapravo kockar koji je na trke konja potrošio sve što je ikada imao.

– Da mi je neko pričao da će se baš meni ovo dogoditi. Oduvijek su svi govorili da sam oštroumna i da će teško neko da me prevari, ali jedno je um a drugo srce. Kad vam neko osvoji srce, tu mozak više ne postoji. I tako sam dala sav novac prevarantu koji me je prethodno osvojio i obećavao mi je idealan život. Nikakvu kuću on nije naslijedio. Štaviše, ona u koju me je odveo zaista je bila od tetke, ali žena je bila živa i zdrava, samo nije bila u gradu kad smo došli da je pogledamo. Čak mi je pokazao i neke lažne papire na kojima je pisalo da je njegova, samo da bih mu pozajmila novac. A dala sam mu mnogo para – priča Lidija za ABC 7.

Kada je otkrila prevaru zahvaljujući zajedničkom poznaniku koji joj je sugerisao da je Roj zavisnik, za Lidiju je bilo kasno.

Raskinula je vjeridbu, ali ostala je na ulici. Izgubila je stan u kojem je živjela, pa je morala da se seli od sestre do sestre, od rođaka do rođaka. Tako dvije godine.

– Postala sam konobarica bez ikakvog prethodnog iskustva, samo da preživim. U jednom momentu nisam znala ni kod koga više spavam. Međutim, dvije godine kasnije sudbina mi je pokazala, a i Roju, da od nje ne možeš pobjeći. U restoranu gdje radim srela sam čovjeka koji je prjie bio blizak s njim i koji je rekao da je bivši vjerenik u zatvoru zbog pljačke, da bi vratio još veće dugove zelenašima. Isti taj Roj koji je bio moj idealan muškarac, bez mrlje u životu. Ja sam u međuvremenu dobila posao u kompaniji gdje sam sekretarica zahvaljujući sestri i sada ponovo imam svoj stan koji iznajmljujem, a nadam se da ću jednom i kupiti jedan. Imam i novog muškarca od koga ništa ne očekujem. Samo da me poštuje i ne laže. Život je splet neobičnih okolnosti i prava igra sudbine. Kako ga tretiraš, tako će te i nagraditi. Morala sam dvije godine da čekam na pravdu zbog čovjeka koji me je nasankao – rekla je Lidija Majls, piše “Objektiv“.

