Svekrva natjerala sina da se razvede od Sofije jer još nisu dobili dijete, a onda se dogodio veleobrt

Meksička blogerka i influenserka Sofija Espinoza (34) iz Morelije, doživjela je sve što je mogla od života u posljednjih nekoliko mjeseci.

Imala je sve što je mogla poželjeti od supruga Karlosa (37), ali je i pored toga došla do razvoda. Igrom sudbine, ona je ta koja se na kraju dočekala na noge, dok je Karlos u agoniji tražeći ponovo priliku da se spoji s njom.

Sofija je u jednom od posljednjih blogova, prenosi 24 Horas, opisala šta joj se dogodilo u posljednjih godinu-dvije, kao i kako se sada osjeća zbog svega.

– Nisam sama i nikada neću biti. Naročito sada kada je istina izašla na vidjelo. Bila sam u predivnom braku sa Karlosom više od četiri godine, prije nego što je njegova majka počela da se miješa i kvari nam životne planove. Nisam mogla da zatrudnim. Oboje smo išli na milion testiranja i davanja uzorka i nikada nismo dobili potvrdu da ne možemo da imamo djecu. Moja bivša svekrva, vrlo posesivna i agresivna žena optuživala me je da ko zna šta sve pijem od tableta jer neću dijete s njenim predivnim sinom. Miješala nam se u živote, kvarila nam svaki trenutak sreće sve dok nije potpuno obrlatila Karlosa i bukvalno ga natjerala da se razvede kako bi sa drugom ženom imao potomstvo – piše Sofija.

Preokret se dogodio tri mjeseca poslije razvoda.

– Uvijek je tu negdje bio moj prijatelj Havijer koji je bio u svakoj situaciji uz mene. Uporedo sa razvodom od Karlosa, među nama se razvelo nešto više od prijateljstva i gle čuda, poslije tri mjeseca veze s njim ja sam zatrudnila. Tako se ispostavilo da ja nikada nisam bila problem što se tiče potomstva. Karlos je to čuo i doživio je nervni slom. Prekinuo je svaki kontakt sa majkom i počeo je sada da me svaki dan zove i piše poruke, moli me za oproštaj. Sad je kasno. Bila sam spremna da zauvijek budem kraj njega. Nije mi vjerovao. Ni sebi nije vjerovao. Dozvolio je da neko izvrši stravičan uticaj na njega i ubijedi ga da će mu život bez mene biti bolji. Evo sad ima šansu – dodala je Sofija.

Na pitanje jednog pratioca planira li novo vjenčanje u životu, Sofija naglašava da joj je pojam “ludi kamen” iritirajući sada.

– Opekla sam se. Dala sam sve za čovjeka koji to nije znao da cijeni. Bili smo spremni i da usvojimo dijete, samo da bismo formirali porodicu. O svadbi ne razmišljam, Havijer i ja smo sada sretni, poznajemo se više od 15 godina i za sada nam ništa ne nedostaje. Još kad beba dođe na svijet, moja sreća će biti potpuna – istakla je Sofija, piše “Objektiv“.

