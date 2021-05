Čim ju je našao na Tinderu, počela je da se ŽALI! Kad je pokušao da je utješi, IZBEZUMILA ga je PORUKOM

Traženje ljubavi preko aplikacija za upoznavanje partnera ume da biti prilično zabavno, ali i riskantno. Hrvatski korisnici Redita već neko vrijeme razglabaju o prednostima i manama korištenja Tindera i spremno iznose vlastita iskustva koja variraju od bezazlenih do sumnjivih i opasnih.

Jedan mladić opisao je neobično dopisivanje sa jednom djevojkom.

– Ja se isto neki dan matcham s nekom ženskom. Imala je neki glupi, nepismeni opis, ali ja joj se svejedno javim i ona naravno ništa ne odgovori. Dan kasnije, ja sam već mislio da ta neće uopšte odgovorati, no ona meni pošalje: “Zadravo!”. Ja isto odgovorim i prva njena iduća poruka glasi: “Ajme, neko mi je ukrao novčanik na moj 33. rođendan”. Ja pokušam da je utješim, a ona mi pošalje broj svog mobilnog i dramatično napiše: “Odmah mi se javi na taj broj!”, napisao je korisnik Redita.

Priznaje kako mu je sve to bilo sumnjivo.

– Ja joj pošaljem poruku na WhatsApp, ona neće to, insistira da je odmah nazovem na broj koji mi je dala. Odgovorim joj da je neću nazvati jer je preslabo znam, možda je prevara, (iako sam preko Wappa vidio da je broj stvaran, ali nisam htio da trošim pare da joj glumim psihijatra) i dam joj svoj broj da ona mene nazove. Ona se naravno uvrijedi jer je nisam nazvao i unmatcha me. Nisam se puno iznenadio jer ipak je to Tinder – zaključio je mladić, prenosi “Srbija Danas“.

Facebook komentari