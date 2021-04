Medicinska sestra skinula skafander u kovid bolnici i uradila nešto šokantno: Prijeti joj 10 godina robije

Medicinska sestra iz karantinskog pogona bolnice Vizma Atlet u Džakarti suspendovana je nakon priznanja da je u bolničkom toaletu skinula svoju zaštitnu odjeću, da bi se upustila u se*sualne odnose sa muškarcem zaraženim koronavirusom.

Šokantan incident iz Indonezije izašao je na videlo nakon objave pacijenta na društvenim mrežama koji se pohvalio da je u kovid bolnici zaveo medicinsku sestru, da bi potom imao i se*s sa njom, prenosi 7news.au.

Nakon što je objava postala viralna, menadžment bolnice i policija krenuli su u istragu i otkrili o kojoj medicinskoj sestri se radi i u koje vrijeme se to dogodilo.

Nedugo potom saslušani su i pacijent i medicinska sestra koja je radila na spratu na kom je on ležao i priznali su da su se jedne večeri “upustili u akciju”.

“Od samog starta između nas je postojala neka hemija. Oboje smo se očigledno svidjeli jedno drugom, a kad god bih došla u sobu gdje je on ležao, obuzeli bi me leptirići. Sve je išlo spontano među nama i poslije nekoliko dana dogodilo se to što se dogodilo”, navela je medicinska sestra, čije ime nije otkriveno.

Pacijent je takođe priznao da se ne kaje zbog se*sa sa njom. Štaviše, istakao je da zbog toga “ne žali što je dobio kovid”.

Nakon priznanja oboje su testirani, a ispostavilo se da medicinska sestra nije dobila koronu.

Zvaničnici su potvrdili da bi prema indonežanskim zakonima o po*nografiji oboje mogli da budu krivično gonjeni, a za ovo krivično djelo predviđena je kazna od 10 godina zatvora, piše “Objektiv“.

