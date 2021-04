Gazda poslao kući radnike koji imaju partnere, a dvije slobodne djevojke zadržao: Ovako su mu se osvetile

Nezapamćen slučaj se*sualne i diskriminacije na poslu dogodio se u jednoj firmi u Indoneziji.

Gazda firme u Džakarti poslao je jednog petka popodne dva sata ranije kući isključivo udate, odnosno oženjene radnike kako bi imali dovoljno vremena za sve obaveze, prije nego što se uveče “opuste” sa svojim partnerima.

Šef je smatrao da će privatno sretni i ispunjeni radnici naredne sedmice davati mnogo više truda na poslu od onih koji su slobodni, odnosno nemaju neki formiran porodični život.

S tim u vezi, on je na poslu zadržao samo dvije slobodne djevojke da mu završe svu papirologiju do kraja radnog vremena. Šokirane i zapanjene radnice nisu željele da dižu prašinu dok ne vide da li je to što su primijetile tačno ili samo umišljaju.

“Pozvale smo neke kolege i pitale ih šta im je gazda rekao. Nažalost, nikakve potvrde niti priznanja od njih nismo dobili. Zato smo u ponedjeljak otišle kod njega u kancelariju i pitale ga šta se to dogodilo u petak. Bile smo iznenađene njegovom iskrenošću, jer je priznao da je nas ostavio jer ‘nemamo život’ u odnosu na ostale”, rekla je Kemala Sareh (26), jedna od radnica za portal Merdeka.com.

U želji da mu se revanširaju, pošto već “nemaju život”, one su kontaktirale vodeće medije, kao i ministarstvo za zaštitu ravnopravnosti i rada, sa opisom svog slučaja. Priča o gazdi koji diskriminiše ljude na poslu dijeleći ih na “porodične” i “slobodne” dospjela je u medije i on je morao da plaća kaznu za to do te mjere da mu je posao tokom epidemije koronavirusa bio ugrožen.

Pokušao je i da vrati “slobodne” radnice na posao, ali one nisu htjele da čuju za to.

“Treba da bude sretan što ga nismo tužile. Ali i ovo nam je bilo dovoljno, što su svi čuli za naš slučaj”, dodala je Kemala Sareh, piše portal “Objektiv“.

Facebook komentari