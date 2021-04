Rođeni otac umalo da joj postane zet: Majka je imala aferu, a identitet ljubavnika je krila sa dobrim razlogom!

Anonimna devojka odlučila je da potraži savjet od korisnika Redita, u vezi sa porodičnom situacijom u kojoj se našla, a koja se, kako kaže, pretvorila u pravu špansku seriju.

– Ja sam došla na svijet tako što je moja mama je imala tajnu aferu sa drugim muškarcem i zatrudnila. Suprug joj je to oprostio i mene prihvatio kao svoju kćerku. Imala sam lijepo djetinjstvo, ali kada sam imala 17 godina, mama me je odvela na sladoled i upoznala me sa biološkim ocem. Smatrala je da imam dovoljno godina da saznam istinu, ali mi je rekla kako to nikako ne smijem da ispričam svojoj sestri – napisala je djevojka, prenosi “Miror”.

Ova 24-godišnjakinja iz SAD kaže kako je to bio ogroman šok, ali je odlučila da sve zadrži za sebe, pokuša da potisne i nastavi sa svojim životom. To je funkcionisalo sve do sada, dok nije otkrila sa kim je njena sestra u vezi.

– Podijelila je fotografiju sa novim momkom – mojim biološkim ocem! Uvijek je bila sklona starijim tipovima. Danima sam razmišljala šta da radim i na kraju sam joj sve ispričala. Ostavila ga je, ali nije ljuta na mene. Sa druge strane, majka jeste – napisala je djevojka.

Majka tvrdi kako je otkrila nešto što nije imala pravo da otkrije, pa je djevojka počela da preispituje sebe i svoj potez. Za mišljenje je pitala korisnike Redita.

– Jesam li zapravo uradila nešto loše? – napisala je, a odgovori na njeno pitanje su bili jednoglasani.

“Sestrin odnos je ipak uticao na tvoj život, a nekako ne vjerujem da tvoj biološki otac nije znao ko je ona. Čini mi se da je namjerno pokušavao da oživi vatru sa mlađom verzijom svoje stare ljubavnice. Ovo je brutalno i tvoja sestra je zaslužila da zna sve“, glasi jedan od komentara, prenosi “Srbija Danas“.

