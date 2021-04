Oglas do suza nasmijao Sarajevo: Djevojka traži cimerku, ali kakvu? Evo ovakvu!

RADNA ATMOSFERA, TIŠINA, MIR, RED, RAD I DISCIPLINA!

Traži se tiha, mirna osoba, nepušač, da ne pije alkohol, da ne visi na Internetu i telefonu stalno, da je dobar higijeničar, da ne gleda TV, da ne hrče k’o konj kad spava… Uglavnom osoba kojoj odgovara sljedeći kućni red:

1. NEMA PUŠTANJA MUZIKA U STANU, NIKAKO! NIKAD! (svi multimedijalni sadržaji se prate preko slušalica i to smanjiti) i nema lupanja po tastaturi po noći. NEMA tv-a! Možete ga samo bez zvuka gledati! Ne možete pjevati u stanu!

2. MOBITELI NA VIBRACIJI! NEMA GLASNOG PRIČANJA NA MOBITEL i URLANJA UVIJEK ŠAPĆETE, TIHO PRIČATE KAO U ČITAONI BEZ OBZIRA JE LI NEKO UČI ILI SPAVA.

3. NEMA GOSTIJU U STANU! (nikog ne možete dovoditi u stan, samo roditelji mogu doći, niko drugi ne može dolaziti na konak i nema dernečenja, sijelenja, nema kolektivnog učenja da ne bi smetali druge, cijeniti tuđe vrijeme)

4. NEMA PSOVKI I ZBIJANJA ŠALA NA TUĐI RAČUN NI U NAJMANJOJ MJERI !!! (dobro paziti na rječnik, ne podsmijevati se drugome i ne prosipati ironiju i sarkazam, možete se šaliti jedino na svoj račun! Poštovati osobu s kojom živite! Ne prepucavati se! Ne takmičiti se ni u čemu! Ne hvaliti se! Ne biti prepotentan i pun sebe!)

5. KRETATI SE PO STANU LAGANO, BEZ LUPANJA VRATIMA, PROZORIMA, LADICAMA… (ne klepetati klompama kao slon, posuđe prati bez bacanja po sudoperu i lupanja, ništa ne raditi naglim pokretima, užurbano, histerično…)

6. NEMA NERVIRANJA!!! (možete biti nasmijani ili neutralni ili tužni, uvijek s nekim smiješkom kad vas neko pogleda! LJUTI NIKAD! (bez obzira kako vam je i kakve probleme imate ne prosipajte svoju nervozu oko sebe ni u kojoj mjeri! Ako vam nešto smeta, osim ovog ovdje navedenog, obrazložite to na miran, uljudan način, veselo, bez tenzija i bilo kakve turbulentnosti)

7. SVAKO POSEBNO KUHA I NAMIRNICE STOJE ODVOJENO!!! (nemamo svi iste prehrambene navike niti vremena da kuhamo svaki put kad dođemo na red za to)

8. DO 8 SATI NAVEČER MORATE OPRATI POSUĐE KOJE STE KORISTILI TOKOM DANA AKO GA IMA MALO, VEĆU KOLIčINU PRATI ODMAH!!! ( MOŽETE IMATI RAZBACANE KNJIGE I NEKI KREATIVNI NERED SE TOLERIRA ponekad ALI SVE MORA DA BUDE UVIJEK ČISTO I U STRIKTNIM HIGIJENSKIM USLOVIMA!!!) Morate jednom SEDMIČNO usisati zajedničke prostorije u stanu i očistiti ih! Čuvati stvari u stanu kao da su vaše, prenosi “Doznajemo“.

9. NE SMIJETE DIRATI TUĐE STVARI bez obzira koliko živite zajedno! (peškiri, sredstva za higijenu, odjeća, namirnice… nije red da to dijelite s nekim).

Facebook komentari