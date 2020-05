Snimak je mnoge nasmijao: Kad mačka upadne u jutarnju molitvu

Svećenik Robert Willis situaciju je riješio kao profesionalac i nastavio s govorom, ali je mačak ipak “ukrao” šou i postao zvijezda interneta, piše “Radio Sarajevo“.

Isječak je na zvaničnom Twitter nalogu podijelila i crkva.

“Mačak Leo ponovo je nestašan. Da li ste primijetili ovaj momenat tokom jutarnje molitve”, navedeno je u objavi crkve.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW

— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020