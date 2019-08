Posljednje želje: Bivšoj ostavio ventilator da se hladi u paklu

Advertisements

Oporuka nije nešto čemu bismo se trebali smijati, no ponekad neki neobični ili sitničavi zahtjevi koje u njih unose neki ljudi, doista mogu izmamiti osmijeh na lice. Zanimljivo je pročitati priče i iskustva odvjetnika koji su uključeni u sastavljanje oporuka.

Tako jedan od njih kaže kako je u praksi sastavljao oporuku u kojoj je ogorčeni otac, Amerikanac, zetu ostavio 50 centi, kako bi mogao kupiti konopac da se objesi. Magazin The Genealogist, dok kćeri nije namijenio ništa od nasljedstva ako se od njega ne razvede. Jedan je Britanac kćeri ostavio samo jedan peni, a jedan suprug svojoj bivšoj supruzi samo ventilator, s porukom da će joj trebati tamo gdje ide, ispričala je njegova kćer.

Odvjetnica ML Diakos iz Buffala u New Yorku, sa 36-godišnjim iskustvom, kojeg je jedna starica zamolila da bude izvršitelj njezine oporuke, budući da nema djece i rodbine. U imovinu je upisala i žlicu za vađenje hrane iz zdjele, čajnik i slično, no to nije bilo najčudnije. Naime, ispričala je odvjetnici kako je čitala o nekome tko je umro, pa oživio u grobu i onda se ugušio.

‘Inzistirala je na tome da joj liječnik nakon smrti probuši srce, kako bi se uvjerio da je mrtva. No, tražila je da Izvršitelj oporuke svjedoči tome. Nekoliko mjeseci kasnije htjela je revidirati oporuku, i tada sam odbila biti izvršitelj jer to jednostavno ne bih mogla učiniti’, kaže odvjetnica. Klijentica je bila jako ljuta, no kasnije je pronašla novog odvjetnika, koji je, valjda, pristao na uvjete, piše 24sata.

Jedan je muškarac svojoj bivšoj supruzi ostavio samo ventilator, s porukom da će joj jedino to trebati s obzirom na to kamo će otići kad premine.

– Sva je imovina bila na njezino ime, pa ne mogu vjerovati da si je ugledni odvjetnik dozvolio da nešto tako mrzovoljno stavi u oporuku, kaže kći te žene. No, ima i tužnih priča. Tako je netko napisao:

‘Kad je umro moj punac (punica je već ranije preminula), imao je dva unuka, odnosno supruga i ja imali smo dva sina. Našem sinu koji je imao već 25 godina ostavio je 25.000 dolara, a drugome, osmogodišnjaku koji boluje od autizma, ništa. Zašto bi netko to učinio, nije moguće da su jednog unuka voljeli više, ili su zbog autizma procijenili da drugome djetetu novac nije potreban… Nikad neću razumjeti zašto bi netko učinio nešto takvo’, piše otac dvojice dječaka, odgovarajući na pitanje o smiješnim i čudnim oporukama na portalu Quora.

