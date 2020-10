DA LI STE ROĐENI U LJETO ILI ZIMU? I to utiča na vašu BUDUĆNOST! Evo i kako

Postoji uzročno-posledična veza između dela godine u kojemu je neko rođen i njegove ličnosti. Astrološki znakovi izvedeni su iz godišnjih doba, odnosno iz obeležja prirode koja vladaju u tim razdobljima. Istraživanje sprovedeno u Mađarskoj otkrilo je jaku podudarnost između meseca rođenja i tipa ličnosti. Istraživači su testirali temperamente 366 studenata i uporedili ih s mesecom njihovog rođenja.

Profesorka Ksenija Gonda, vođa istraživanja, zamolila je dobrovoljce da reše psiho test kojim je htela da utvrdi kojem od temperamenata u najvećoj meri pripadaju. Povezala je odgovore s rođendanima i utvrdila da datum rođenja povećava ili smanjuje izglede za oboljevanje od psihijatrijskih bolesti. Pokazalo se da ljudi rođeni zimi imaju najkrhkije mentalno zdravlje, dok su među najvećim srećnicima oni rođeni leti – krasi ih dobro raspoloženje i oni su najzdraviji.

Proleće – visok let, nizak pad

Ljudi rođeni u martu, aprilu i maju su uvek dobro raspoloženi i optimistični. Sposobni su da vide probleme u pozitivnom svetlu i uvek veruju da posle kiše dolazi sunce. No, paradoksalno, iznadprosečno su podložni povremenim epizodama ozbiljne depresije. Tu činjenicu su izneli britanski naučnici 2012. godine u istraživanju sprovedenom na 58.000 ljudi.

Najviša je stopa depresije među ljudima rođenima u aprilu. S druge strane, depresija je najmanje prisutna među ljudima koji su rođeni u novembru.

Ljeto – sad su ‘gore’ pa su ‘dole’

Deca juna, jula i avgusta često su sjajno raspoložena i retko pate od ozbiljnih psihičkih bolesti. Mnogi stručnjaci veruju da je to posledica višemesečnog lepog vremena uoči i odmah nakon rođenja. Njihov glavni problem je brza promena raspoloženja. Ona potiče od negativnih uticaja na majku u delu trudnoće zimskih meseci. No, promena raspoloženja nije velika smetnja, za razliku od bipolarnog poremećaja, koji ih retko pogađa.

Jesen – postojanost

Rođeni u jesen, odnosno, od početka septembra do kraja novembra, imaju promenljivo psihičko stanje. To je posledica obilja hranljivih namirnica dostupnih u vreme žetve i činjenice da vladavina zimskog mraka još nije nastupila. Imaju niske stope depresije i bipolarnog poremećaja, što je dobro za njih. Jedina mrlja na njihovom psihičkom stanju je sklonost razdražljivosti, no ona nije ozbiljan problem za njih, nego za ljude oko njih.

Zima- depresivna realnost

Rođeni u decembru, januaru i februaru imaju najkrhkije mentalno zdravlje. Izazovi s kojima se susreću ljudi koji rođendan slave zimi uključuju depresiju, sezonski afektivni poremećaj, bipolarni poremećaj i šizofreniju. To su nezgodne boljke, ali zima nudi i kompenzaciju. Zimski ljudi manje su razdražljivi i realističniji od letnih i prolećnih. Takođe, rođeni u januaru i februaru imaju i veće izglede da postanu slavni. Istraživanje na 300 poznatih iz 2015. godine pokazalo je da ih je najviše došlo na svet u januaru i februaru. Oni često pokazuju stvaralački talent i sposobnost za originalno i snalažljivo rešavanje problema, prenosi informer.

