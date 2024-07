MAJKA ODGRIZLA SINU DVA PRSTA: Komšije svjedočile ludilu koje se odvijalo, “Dječak je bio sav u krvi, BAVILI SU SE EZOTERIJOM”

U cijenjenom stambenom kompleksu u Samari u Rusiji došlo je do šokantnog incidenta, kada je lokalna stanovnica sinu (3) odgrizla dva prsta. Mediji pišu da ne smiju ni da pomisle šta bi se još desilo, da slučajni prolaznici nisu intervenisali i spasili mališana.

Prema riječima stanovnika, stanovi u ovom kompleksu nisu jeftini, i u njemu žive mnoge porodice sa djecom.

Porodica do koje je došlo do nezapamćenog incidenta uselila se u stan prije više od tri godine, ali do sada nisu pravili nikakve probleme niti se sumnjalo u sposobnost roditelja.

– Porodica je izgledala normalno, mirno. Nikada nisu vikali niti se svađali, nikakva buka nije se čula iz njihovog stana. Ali znam da su se bavili ezoterijom – rekao je komšija.

Do incidenta je došlo u srijedu, 3. jula oko 18 sati. Lokalna stanovnica Oksana postala je svjedok ludila koje se odvijalo. Te večeri žena je izlazila iz prodavnice koja se nalazila na drugom kraju zgrade.

– Muž i žena su sjedili sa detetom u naručju kraj ulaznih vrata. Dječak je bio sav u krvi, ruka i usta su mu bili krvavi. Dakle, primijetio ih je bračni par koji je tuda prolazio. Roditelji su se vjerovatno nadali da ih niko neće primijetiti i da će moći da se uvuku u ulaz, ali su ipak viđeni – kaže Oksana.

Prema riječima žene, prolaznici su pomislili da je porodici potrebna pomoć i krenuli su u njihovom pravcu. Shvativši da su primijećeni, muž i žena su uletjeli u ulaz. Baš u tom trenutku izlazio je još jedan mladić. On i prolaznici požurili su u potjeru za porodicom.

– Njihov stan je na 17. spratu. Majka je uspjela da pobjegne i zatvori se u stan, a otac je sa djetetom u naručju uhvaćen i odveden kod domara. Dječak nije plakao niti se pomjerio, ruke su mu mlohavo visile. Komšije su ispričale da mu je majka odgrizla dva, tri prsta. Čula sam kako je otac kod domara rekao da on to nije želio, da je to bila njegova žena, izvodila je nekakav ritual – dodala je Oksana.

Komšije su odmah pozvale hitnu pomoć, koja je dječaka odvela u bolnicu.

U međuvremenu, na lice mjesta je stigla policija, pa čak i pripadnici Ministarstva za vanredne situacije. Majka se zaključala u stanu, a nadležni su provalili vrata. Ispostavilo se da je za to vrijeme žena uspjela da se posječe, a navodno je zapalila i svoju kosu.

Prema riječima očevidaca, policija je ženu, koja je bila samo u donjem vešu, izvela napolje. Vrištala je i opirala se dok su je držala tri policajca.

Istražitelji su pokrenuli krivični postupak za ubistvo u pokušaju. Dječak je u bolnici, nije životno ugrožen, ali se njegovo stanje ocijenjuje kao umjereno teško.

Izvor: Srbija Danas/Telegraf/

