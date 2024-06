Biden na neobičan način čestitao rođendan Trampu: “Od jednog starca drugom”

Donald Tramp puni 78 godina u petak, što je prekretnica koja će podsetiti birače da su dva glavna kandidata za predsjednika SAD ove godine najstariji ikada koji su tražili tu funkciju, piše Rojters.

Starost i mentalna oštrina bili su u centru takmičenja između republikanca Trampa i njegovog demokratskog rivala, predsjednika Džoa Bajdena, često dobijajući više pažnje nego suštinska politička pitanja u pripremama za izbore 5. novembra.

Javne ankete pokazuju da su Amerikanci više zabrinuti zbog poodmaklih godina Bajdena, koji ima 81 godinu. Ali sa 78 godina, Tramp je samo tri i po godine mlađi i bio bi najstarija osoba ikada inaugurisana ako osvoji drugi mandat, prenose Nezavisne.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.

This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ

— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024