SAHRANJENA UBIJENA DJEVOJČICA MARIJA: Rođak Nikola u pritvoru! TEŠKE RIJEČI NJENOG OCA, TUGA DO NEBA!

Dvogodišnja Raisa Marija, za čije svirepo ubistvo se sumnjiči njen rođak Nikola (15), sahranjena je juče u svom rodnom selu, nekoliko dana nakon što je pronađena mrtva nedaleko od kuće svog dede.

Djevojčica je nestala 27. maja u Dolžu u Rumuniji, dok se igrala u dvorištu svojih bake i deke. Njeno tijelo pronađeno je sutradan u šiblju, u blizini dedine kuće.

Za ubistvo je osumnjičen je rođak Nikola (15) koji je djevojčicu, kobnog dana kada je nestala, jedno vrijeme čuvao.

Raisini roditelji, koji su bili u Španiji na radu, hitno su se vratili u Rumuniju kada im je javljeno da im je kćerka nestala. Nemi od bola, juče su svoje čedo ispratili na vječni počinak, a na sahranu je došlo gotovo cijelo selo.

Otac ubijene djevojčice je uvjeren da Nikola Raisu nije mogao sam da ubije i vjeruje da mu je neko iz porodice pomogao.

“Nemamo više riječi. Nemamo više snage. Umešano je više ljudi, dječak nije sam… Pomogao mu je neko iz porodice”, rekao je uplakan Raisin otac nakon sahrane djevojčice.

Inspektori istražuju mogućnost da je Raisa ubijena u dvorištu majke glavnog osumnjičenog, i to kod kokošinjca, a da je odatle u naručju prenijeta na njivu gdje je otkrivena.

Policija je takođe saslušavala roditelji osumnjičenog Nikole, a vjerovalo se da dječak neće priznati zločin jer se plaši oca. Upravo je Nikolin otac bio taj koji je pronašao Raisino tijelo.

Majka osumnjičenog Nikole kaže da je djevojčicu njen sin tražio sa drugim dobrovoljcima kada je nestala i da nije izazvao nikakvu sumnju kod porodice.

“Duša me boli, riječ je o mom sinu, ali, pravda treba da bude zadovoljena, a on kažnjen ako je kriv. Žao mi je zbog onoga što se desilo, ona je moja rođaka. Ako je to uradio, zaslužuje kaznu… Ne znam ništa, ne znam šta ga je navelo da uradi to što je uradio“, rekla je majka osumnjičenog, piše espreso.

