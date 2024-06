UŽAS! Nezapamćena porodična tragedija! Jasmina nasmrt izbola kćerku (10)

Jasmina Kang iz Vest Midlandsa, u Velikoj Britaniji, osumnjičena je da je nasmrt izbola 10-godišnju kćerku Šej 4. marta ove godine, a tijelo djevojčice se još uvijek nalazi u mrtvačnici jer, kako kaže kuma, nemaju dozvolu da je sahrane.

– Samo želim da mogu da je sahranim. To me drži budnom noću – rekla je Kajla Koklau, kuma 10-godišnje djevojčice.

Šej i njena majka živjele su sa kumom prvih šest godina Šejinog života. Kajla je primila u svoju kuću trudnu drugaricu Jasminu koja je morala da napusti dom gdje je do tada živjela, i pružila joj je šansu da zajedno podignu djevojčicu.

– Moje sestre imaju djecu, ali ja nemam, svu svoju ljubav uložila sam u Šej. Moja mama i ja smo bile na porođaju. Ja sam joj presjekla pupčanu vrpcu. Bila je tako divno dijete – tako srećno i veselo. Bila je savršena. Ona je bila cijeli moj svijet. I dalje je – rekla je Kajla.

Kajla je pokušala da organizuje sahranu za svoje kumče, ali su mrtvozornici odbili da joj daju telo desetogodišnjakinje bez saglasnosti roditelja.

– Ostali smo u mraku jer nismo najbliži. Ona nikada neće odrasti, udati se i imati svoju djecu. Samo ne želim da dobije sirotinjski grob. Treba je sahraniti – dodala je.

Služba mrtvozornika navela je za BBC da nema komentar o ovom slučaju.

Mother, 33, is charged with the MURDER of 10-year-old Shay Kang in Rowley Regis – https://t.co/lisFAT8K4G pic.twitter.com/240SfvqrII

— Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) March 6, 2024