U Njemačkoj se počela točiti sasvim nova vrsta dizela: Evo kakvo je to gorivo

Ima viši cetanski broj (c80) od standardnog dizela te niži sadržaj sumpora i aromatskih spojeva. Proizvodi se od biljnog ulja (palmino, repičino) ili sirovine na bazi otpada (naprimjer, ulje na kojem se kuhalo).

Pumpe za to gorivo postaju sve uobičajenije na benzinskim stanicam u Evropi, s njih već oko 1000 u upotrebi u Belgiji, Danskoj, Finskoj, Estoniji, Latviji, Litvaniji, Nizozemskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Zbog manjeg utjecaja na klimu na dizel HVO ne plaća se porez na CO2. Uprkos tome, ekološka alternativa ostat će skuplja u doglednoj budućnosti jer je i njena proizvodnja skuplja od one kojom nastaje konvencionalni dizel. Do sada razlika u cijeni na pumpama iznosi od 15 do 20 centi.

Kupci mogu natočiti novo gorivo ‘ako je za vozilo to odobrio proizvođač’, objasnila je njemačko Udruženje za trgovinu gorivom i energijom. To možete prepoznati po naljepnici na poklopcu spremnika ili u podacima u uputama za upotrebu vozila.

Glavna tehnička promjena u odnosu na trenutna vozila je prilagodba sistema ubrizgavanja za povećanje količine goriva. Ovo je potrebno jer je HVO100 manje gustoće od standardnog dizela.

Promjena ne utječe na sposobnost vozila da radi na standardni dizel, tako da se oba goriva mogu svakodnevno koristiti. Kao rezultat korištenja goriva HVO100 i prilagodbe sistema ubrizgavanja dolazi do skromnog povećanja maksimalne snage motora, prenosi tportal.

