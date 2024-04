Američki senator: Ako Iran napadne Izrael, režim postaje meta

„Ako vjerujete da je kada predsjednik (Sjedinjenih Američkih Država Joe) Biden kaže ‘nemoj’ Iranu djelotvorno sredstvo odvraćanja, onda ste mnogo toga propustili. To nisu riječi koje predsjednik koristi kada su u pitanju loši momci. To je ono što oni misle da će predsjednik učiniti. Moramo jasno dati do znanja Iranu da ako napadnu Izrael, režim postaje meta. Sve manje neće imati efekta”, naveo je Graham na društvenoj mreži X.U subotu popodne, Biden će se vratiti u Washington kako bi se konsultovao sa timom za nacionalnu bezbjednost o događajima na Bliskom istoku, prekinuvši vikend putovanje u Delaware,piše N1

Do toga je došlo usred bojazni da će Iran napasti Izrael u znak odmazde za vazdušni napad na njegov diplomatski objekat u glavnom gradu Sirije Damasku 1. aprila. U napadu je ubijeno najmanje sedam pripadnika iranske Islamske revolucionarne garde, među kojima i dva generala.

Iran je optužio Izrael za izvođenje napada i obećao da će odgovoriti. Tel Aviv nije zvanično preuzeo odgovornost za napad, ali je ranije izveo niz napada na iranske ciljeve širom Sirije.

I Iran i Hezbollah, njegov glavni saveznik u Libanu, naveli su da napad neće proći nekažnjeno.

“Nemojte”, poručio je američki predsjednik Joe Biden u petak Teheranu.

On je novinarima rekao: “Posvećeni smo odbrani Izraela. Podržaćemo Izrael. Pomoći ćemo u odbrani Izraela i Iran neće uspjeti“.

