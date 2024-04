Bliski istok ključa, a evo šta će se dešavati ako Iran napadne Izrael

Izrael se priprema za potencijalno veliku eskalaciju u sukobu s Iranom nakon što je procena američke obaveštajne službe da bi Teheran mogao narediti napad na vojne i vladine ciljeve unutar jevrejske države u narednim danima, piše The Telegraph.

Israeli soldiers stand on the Israeli side of the Israel-Gaza border, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in southern Israel, March 30, 2024. REUTERS/Amir Cohen