Hiljade Izraelaca izašlo na ulice tražeći smjenu Netanyahua: “Vi ste prepreka za dogovor o taocima”

Hiljade ljudi širom Izraela pridružile su se jučer porodicama talaca kako bi protestirali protiv vlade i pozvali na smjenu Benjamina Netanyahua, dok se izraelski premijer bori s jednom od najozbiljnijih prijetnji njegovoj koaliciji, javlja Guardian.

Fire burns as people protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and call for the release of hostages kidnapped in the deadly October 7 attack on Israel by the Palestinian Islamist group Hamas from Gaza, in Tel Aviv, Israel March 30, 2024. REUTERS/Hannah McKay