Papa Franjo oprao noge i zatvorenici iz BiH

Kako su prenijeli vatikanski mediji, 12 žena kojima je oprao noge tokom liturgije sjedile su na stolicama na povišenoj platformi kako bi im papa, koji ima poteškoća u hodu, mogao prići dok sjedi u invalidskim kolicima. Dok je trajao obred, žene su plakale.

Mnoge od njih su nosile toplu odjeću, sjedeći ispod šatora iščekujući vjerskog poglavara. Među njima su bile žene iz Italije, Bugarske, Nigerije, Ukrajine, Perua, Venezuele i Bosne i Hercegovine. Sve su smještene u odjelu srednje sigurnosti, prenio je Catholic News Service, pozivajući se na Vatican News.

Budući da je to bio Franjin prvi posjet zatvoru na Veliki četvrtak u kojem su bile samo žene, bilo je to prvi put da je kao papa oprao noge samo ženama.

Nakon mise dao je veliko čokoladno uskrsno jaje malom dječaku, jedinom djetetu koje trenutno živi s majkom u zatvoru, kazao je upravnik zatvora. Talijanski zatvori imaju posebne jedinice za majke s djecom, a zakon dopušta ženama koje su u pritvoru da drže svoju djecu sa sobom do njihove treće godine.

Otkako je izabran, Papa je ovu ceremoniju iznio s teritorija Vatikana i prakticirao je pranjem nogu zatvorenicima, izbjeglicama i osobama s invaliditetom.

Tokom godina Franjo je prao noge ženama i muslimanima. Međutim, Michael Walsh, istaknuti crkveni historičar i pisac, i fra Anthony Ruff, liturgijski stručnjak, rekli su za CNN kako vjeruju da je ovo prvi put da je papa oprao noge isključivo ženama tokom ovog obreda. prenosi n1

Pope Francis presided over the Holy Mass of the Lord's Supper from the Rebibbia Women's Prison in Rome. The Pope washed the feet of 12 inmates from his wheelchair, many of whom were in tears. #popefrancis #bnnbasic

