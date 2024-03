U Moskvi je danas došlo do masovne pucnjave, objavili su brojni ruski mediji.

Kako navode ruski mediji pucnjava se dogodila u koncertnoj dvorani “Krokus Siti Hola”.

Najmanje tri maskirane osobe su izvršile napad u kojem navodno ima mrtvih i ranjenih.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak pucnjave. prenosi Avaz

BREAKING

Armed terrоrists firing at people inside the Crocus music hall in Moscow pic.twitter.com/oIQAqE6stG

— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024