Desetine poginulih tokom napada na sklonište za raseljene stanovnike Gaze

Više od 30 ljudi ubijeno je u zračnom napadu koji je pogodio kuću u kojoj se nalaze skloništa raseljenih Palestinaca u centralnom Nuseiratu u Gazi, rekao je danas glasnogovornik ministarstva zdravlja teritorije pod upravom Hamasa, dodajući da je više od 100 ljudi ubijeno u posljednja 24 sata.

Palestinians gather at the site of an Israeli strike on a house, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, in the southern Gaza Strip, December 19, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa