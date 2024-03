Tropski ciklon donio razorne poplave i uraganske vjetrove, na udaru 3 zemlje: Pod vodom i glavni grad

Prethodnih dana na Mozambičkom kanalu između Madagaskara i Mozambika došlo je do snažnog jačanja tropskog sistema, koji je ispred obala jugoistočne obale prerastao u tropski ciklon.

Na direktnom udaru našao se južni i centralni deo Mozambika, a centar ciklona udario je o kopno iznad južnog-centralnog dela obale Mozambika, da bi se potom tropski sistem premeštao preko celog južnog dela Mozambika.



Tropski ciklon doneo je udare vetra od preko 120 km/h, uz više od 300 milimetara kiše po kvadratnom metru i ogromne plimne talase, pri čemu su nastale razorne poplave i bujice.

Pričinjena je velika materijalna šteta, a više od pola miliona ljudi našlo se pod vodom, mnogi i bez struje i vode za piće.

Tropski ciklon razorio je brojna ruralna sela.

Potom se na direktnom udaru tropskog sistema našao i glavni grad Maputo. U njemu je za 24 sata palo više od 160 mm kiše, od čega najveći deo za manje od 6 sati, uz udare vetra od 100 km/h, dok su se na grad obrušavali višemetarski talasi.

Received this video from Manie Barnard in #Inhassoro Mozambique, 340km north of Inhambane. Wind, rain and "storm surge" damage to buildings and infrastructure from Tropical Storm #Filipo can be clearly seen @VoxWeatherZa @JoelGuy_ @AfricaWeather_ @WMO pic.twitter.com/5XxHG3H5RB

— ReenvalSA (@ReenvalSA) March 12, 2024