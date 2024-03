Ukrajinci kopirali čuvenog ruskog generala: “Postavljamo 42.000 zmajevih zuba”

Naime, ukrajinska vojska priprema se za novi ofanzivu Kremlja koja se očekuje idućih mjeseci, postavljajući ‘zid smrti‘ dugačak gotovo 1.000 kilometara i izgrađen od protivtenkovskih prepreka, podzemnih bunkera i utvrđenih rovova. Duž linije boja nalaze se svježe iskopani rovovi, betonske zamke i podzemni zapovjedni centri za odbranu snaga Kijeva.

Snimci pokazuju nizove i nizove tih protivtenkovskih piramidalnih struktura oštrih krajeva. Te su prepreke su ovdje kako bi zaustavile talase ruskih tenkova, što je ruska vojska također koristila u svom utvrđivanju prošle godine kako bi (uspješno) odbranila zauzete teritorije tokom velike ukrajinske protivofanzive. Radilo se o tzv. Surovikinovoj liniji odbrane, ogromnom kompleksu fortifikacija i minskih polja koji je izgradio general Sergej Surovikin, tada zamjenik zapovednika ruskih vojnih operacija u Ukrajini, koji je kasnije smijenjen i nakon pobune grupe Wagner i njihovog šefa Jevgenija Prigožina – s kojim je navodno bio dobar – više-manje je nestao iz javnosti, piše Jutarnji.hr.

Betonski ‘zmajevi zubi‘ postavljaju se na ogromnim udaljenostima kako bi se spriječilo Ruse u napredovanju. Tako se Putinov troslojni sistem rovova, raznih protivtenkovskih i protivpešadijskih prepreka i uporišta sada primijenjuje na ukrajinskoj strani i mogao bi da bude dovoljno čvrst da Ukrajinci uspiju da zadrže svoje položaje, kako piše britanski The Sun.

Ukraine MoD shared a video showing construction of fortifications, reportedly in the Avdiivka area.https://t.co/DoRXXxoh84 pic.twitter.com/BrbQX5usIh — John Hardie (@JohnH105) March 7, 2024

Jedan ukrajinski zvaničnik iz regiona Dnjepar izjavio je da je „jačanje odbrambenih sposobnosti regije jedno od prioritetnih područja“, dok se pripremaju za idući potez ruskih snaga. U Dnjepru, regiji u središnjoj Ukrajini, naručili su 42.000 komada ‘zmajevih zuba‘ i 14 kompleta armiranobetonskih konstrukcija za svoje odbrambene napore. Istovremeno, u Zaporožju je za iste napore izdvojeno nevjerovatnih 27 miliona funti.

Gradovi u regiji Donjeck, gdje se nalazi nedavno pala Avdejevka, te pojedina područja u regiji Harkov, također očekuju izgradnju fortifikacija. Avdejevka je pretrpjela snažan udarac od ruskih snaga koje su gađale ukrajinske snage bombama i topništvom, dok je ukrajinskim kopnenim snagama nedostajalo dovoljno streljiva da uzvrate udarac.

Glavni fokus u njihovim ofanzivnim planiranjima jeste da bi previše fortifikacija značilo velik rizik da one uspore i njihova ofanzivna djelovanja, a ne samo ruska. „Problem za Ukrajince je da ne žele da ostanu statični. Ako linije postanu statične i uopšte se ne pomiču, to nije dobro s političkog stanovišta“, komentarisao je za britanski Telegraf Edward Arnold iz londonskog think tanka RUSI.

Stoga će morati da pronađu ravnotežu između uspješne odbrane sa svojim novim utvrđenjima, dok istovremeno i dalje nastoje da sprovode ofanzivu protiv ruskih snaga.

Kako prenose svjetski mediji, Institut za proučavanje rata (ISW), think tank koji iscrpno prati sukob od samog početka invazije prije nešto više od dvije godine, nedavno je objavio neke zabrinjavajuće vijesti s terena u Rusiji. Rusi sada koriste poboljšane navođene klizne bombe za gađanje ukrajinskih snaga na tlu. Putin je smijenio svog glavnog admirala u nastojanju da se mornaricu oporavi od brojnih gubitaka u Crnom moru, a dok gomila nove snage, pokušava da osvoji još teritorija kod Bahmuta i Avdejevke. I sprema se za osvajanje novog predsjedničkog mandata, za koji nije sporno da će ga osvojiti, nego samo s kojim postotkom glasova.

To su sve znakovi da se Rusija priprema za novu ofanzivu, a sve to potvrđuju i ranije procurili vojni dokumenti koji otkrivaju Putinove planove za rat. Nije jasno koliko je tačno novih vojnika Putin uspio da mobilizuje, ali ukoliko se ofanziva sprema u kasno proljeće ili rano ljeto, to bi moglo biti razlog za ozbiljnu zabrinutost, a ukrajinski sistem fortifikacija pokazao bi se još važnijim.

