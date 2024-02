Objavljene posljednje riječi koje je Aleksej Navaljni uputio svojoj supruzi Juliji

Navaljni je bio u ruskom zatvoru još od 2021. godine, te je imao limitiranu komunikaciju sa svima, uključujući i njegovu suprugu Juliju Navaljnaju.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, citirajući Telegram kanal gdje se Navaljni često oglašavao, posljednje riječi je ruski opozicionar uputio svojoj supruzi za Valentinovo, 14. februara.

Alexei Navalny’s last words to his wife

“Baby, you and I have everything like in the song: again cities between us, airport’s runway lights, blue snowstorms and thousands of kilometers. But I feel that you are with me every second, and I love you more and more ❤️”

“Draga, ti i ja imamo sve kao u pjesmi: opet gradovi između nas, svjetla uzletišta aerodroma, plave snježne oluje i hiljade kilometara. Ali osjećam da si sa mnom svaki trenutak, i volim te sve više i više”, napisao je Navaljni.

Podsjetimo, Aleksej i Julija su u braku bili 24 godine. Imali su i dvoje djece, kćerku Dariju i sina Zahara.

