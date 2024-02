Dok je većina EU pružila nekritičku podršku Izraelu, jedna grupa zemalja je krenula suprotnim smjerom

Kada se agencija UN-a za palestinske izbjeglice prošlog mjeseca našla u skandalu, Velika Britanija i Njemačka brzo su zamrzle svoje finansiranje ove organizacije, a ubrzo su taj primjer slijedile i druge zemlje na kontinentu. Međutim, Španija i Portugal su odlučile krenuti u suprotnom smjeru, te su obećale da će povećati svoje finansiranje, piše Guardian.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez attends a meeeting with Belgium's Prime Minister Alexander De Croo and Palestinian President Mahmoud Abbas (not pictured) in Ramallah, 23 November 2023. ALAA BADARNEH/Pool via REUTERS