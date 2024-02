Eksplozije u Švedskoj četvrtu noć zaredom. Policija: Ovo nećemo riješiti godinama

Već najmanje četiri noći zaredom u široj okolici Stockholma čule su se eksplozije podmetnutih bombi u stambenim četvrtima, a prošlog vikenda u Göteborgu su ubijena dva muškarca. Sve ukazuje na to da se rasplamsava sukob suprotstavljenih kriminalnih klanova.U spomenutim eksplozijama nije bilo stradalih i počinjena je tek manja materijalna šteta jer su ponajprije bile tempirane kao upozorenje osobama iz kriminalnog podzemlja. Sve eksplozivne naprave podmetnute su ispred ulaza stambenih zgrada i kuća na kojima su prijavljeni poznati pripadnici klana Foxtrot ili njihovi članovi obitelji.

Jasna poruka klanu Foxtrot

Međutim, mahom su mete bile adrese na kojima su živjeli uhićeni ili osuđeni pripadnici klana Foxtrot, što se tumači kao poruka da se ni u zatvoru neće moći osjećati sigurno. Primjerice, eksplozija prošlog petka u Sundbybergu odjeknula je ispred zgrade u kojoj je prijavljen 26-godišnji Alfred Wennberg, za kojeg se smatra da je Foxtrotov vodeći stručnjak za eksplozivne naprave. Wennberg od prošlog ljeta služi višegodišnji zatvorsku kaznu zbog niza kaznenih djela.

“Intenzitet nasilja kreće se u valovima i situacija se može brzo promijeniti u oba smjera. U posljednjih tjedan dana sukobi su se ubrzali”, kaže za dnevni list Aftonbladet Tommy Gustafsson, policijski dužnosnik iz odjela za borbu protiv organiziranog kriminala, te dodaje: “Čini se da postoji interni sukob unutar samog Foxtrota, a traje i sukob između Foxtrota i mreže Dalen.”

Ubojstva u Göteborgu

Ubojstva u Göteborgu počinjena su vatrenim oružjem u noći sa subote na nedjelju u mirnoj četvrti obiteljskih kuća. Počinitelj koji je neko vrijeme pratio žrtve još nije identificiran. Policija je isprva objavila kako nije sigurno da se radi o obračunu unutar kriminalnog podzemlja, da bi se kasnije pokazalo da su ubijeni muškarci u dobi od 25 i 30 godina otprije poznati policijskim službama.

“Broj nasilnih kaznenih djela opada, no pogledamo li kriminal u tim mrežama, on je u najvećoj mjeri kontinuiran. Mnoge smo procesuirali i to su bile učinkovite mjere protiv simptoma, no pokretači ovog zločina i dalje su jednako aktivni”, kaže Hanna Paradis.

“Trebat ćemo godine da to riješimo, možda i desetljeća”

“Ne smijemo pomisliti da je nasilje unutar kriminalnih klanova nestalo samo zato što je siječanj bio mirniji. Problem i dalje postoji, kriminal je uglavnom kontinuiran i pokretači zločina su podjednako aktivni”, rekla je za Dagens Nyheter Hanna Paradis iz policijskog stožera u Stockholmu i naglasila: “Trebat će nam nekoliko godina da to riješimo, možda i desetljeća. Još uvijek smo u fazi lova na kriminalne bande.”

U središtu sukoba organiziranog kriminala posljednjih godina u Švedskoj nalazi se 38-godišnji Rawa Majid, švedski i turski državljanin kurdskog podrijetla i lider donedavno moćnog klana Foxtrot, za kojeg se pretpostavlja da se skriva na Bliskom istoku. Majida, poznatog i kao Kurdska Lisica, optužuje se za rujanski val nasilja u okolici Stockholma u kojem je smrtno stradalo desetak pripadnika kriminalnog podzemlja, ali i dvoje slučajnih prolaznika,piše Index

9000 pripadnika kriminalnih klanova

Policija procjenjuje da u Švedskoj trenutačno djeluje 9000 pripadnika kriminalnih klanova, kojima pomaže još oko 30.000 povezanih osoba. Samo u Stockholmu postoji oko 50 aktivnih klanova, od kojih se mnogi sada sukobljavaju s Foxtrotom, u posljednje vrijeme oslabljenim nizom uhićenja i policijskih akcija širom Europe zbog ilegalnog tržišta narkotika.

U švedskoj policiji, pak, vole se pohvaliti da će otprilike 70 posto prošlogodišnjih teških kaznenih djela rezultirati kaznenim progonom ili su već donesene sudske presude. Prijašnjih godina bilo je riješeno tek 15-ak posto takvih kaznenih djela.

