Huti najavili odgovor na američke i britanske napade

Jemenski hutisti su najavili odgovor pošto su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija napale 36 hutističkih ciljeva u Jemenu, u drugom danu velike američke operacije protiv oružanih skupina povezanih s Iranom nakon smrtonosnog napada na američke vojnike prošlog vikenda.

FILE PHOTO: Newly recruited fighters who joined a Houthi military force intended to be sent to fight in support of the Palestinians in the Gaza Strip, march during a parade in Sanaa, Yemen December 2, 2023. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo