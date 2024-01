U napadima kod Tel Aviva poginula jedna osoba, najmanje 18 povrijeđeno VIDEO

Kako prenosi “Times of Israel”, iz Hitne pomoći je saopšteno da je na tri odvojene lokacije u izraelskom gradu Ranani došlo do nalijetanja automobila na pješake i napada nožem.

Kako navode izraelski mediji, osumnjičeni je nožem izbo vozača prije nego što mu je ukrao automobil i njime naletio na tri osobe.

Zatim je vozač pobjegao iz automobila, nakon čega je ukrao drugo vozilo i njime Ulicom Ahuza naletio na drugu grupu ljudi.

Gradonačelnik Ranane izjavio je da još nije potvrđeno da je ranjavanje nožem i nalijetanjem automobilom povezano, ali je zamolio građane da ostanu kod kuće, prenose Novosti.

Dok traje istraga, napadi se tretiraju kao teroristički. Ranana se nalazi sjeverno od Tel Aviva.

17 people were injured in a terrorist car ramming attack in Ra'anana today.

So far 1 person has died of their injuries.

The terrorist was shot pic.twitter.com/lD1fDHiWox

— Documenting Israel (@DocumentIsrael) January 15, 2024