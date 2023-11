Dramatičan apel bivšeg izraelskog premijera: ‘Vrijeme nam curi! Imamo samo nekoliko sedmica, zar ne vidite što se događa?‘

Bivši izraelski premijer Ehud Barak rekao je u intervjuu za Politico kako Izrael ima još samo nekoliko tjedana za eliminaciju Hamasa. Razlog tome je što se javnost brzo okreće protiv njihovih akcija u Gazi.

Smoke is rising after an Israeli strike on Gaza seen from a viewpoint in Southern Israel October 24, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura