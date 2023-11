IZRAEL “ZARATIO” I S ANGELINOM JOLIE: Isaac Herzog je optužio da ne poznaje situaciju VIDEO

Nakon što je Angelina Jolie prije nekoliko dana na društvenim mrežama pisala o ratu Izraela i Hamasa, oglasio se izraelski predsjednik Isaac Herzog, prenosi Index.hr.

U intervjuu za Piers Morgan Uncensored Herzog je rekao da u potpunosti odbacuje njezine kritike o ofanzivi u Gazi ističući da ona nikad nije bila u Palestini i Izraelu.

“Mislim da ona nikad nije bila u Gazi, nikad nije bila ovdje. Nikad nije došla u posjet i vidjela činjenice na terenu. Sa svim poštovanjem, ljudi u Gazi znaju da je tamo rat, ali nema humanitarne krize koja im onemogućuje da prežive. S druge strane, postoji sigurna zona koja je dogovorena između internacionalnog društva i Izraela, na južnom dijelu Gaze, kako bi se civile premjestilo u tu zonu kako bi bili zbrinuti”, rekao je Herzog.

"Angelina Jolie does not offer the Israeli people any ability to defend themselves by saying what she is saying."

President @Isaac_Herzog tells @piersmorgan he "totally rejects" the actress's recent criticism of Israel on social media. Watch more at 8pm (UK).@TalkTV | #PMU pic.twitter.com/acXWYP3L8P

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2023