Hamas objavio snimke žestokih uličnih borbi u Gazi VIDEO

Hamas je objavio video žestokih sukoba sa izraelskom vojskom koristeći podzemne tunele iz kojih izlaze na ulicu i napadaju IDF.

Podsjetimo, 7. oktobra je Hamas u napada na Izrael ubio 1.400 ljudi. Nakon toga je uslijedio odgovor granatiranjem Pojasa Gaza u kojem je skoro 10.000 ljudi ubijeno, a među njima nekoliko hiljade djece.

UN upozorava da je situacija katastrofalna i da je Gaza pred kolapsom bes struje, hrane i vode, prenosi N1.

